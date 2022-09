A-Klasse 6/7: Aufsteiger Langenbach sorgt weiter für Furore

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Der Anfang eines speziellen Nachmittags: Kilian Ziegltrum markierte die 1:0-Führung für den SV Langenbach, der seit gestern erstmals Tabellenführer in der A-Klasse 6 ist. © michalek

Gleich zwei Mannschaften beendeten an diesem Spieltag in der A-Klasse 6 ihre Durststrecke. Der SC Oberhummel und der FC Wang schafften jeweils vor heimischem Publikum den Befreiungsschlag.

Freising - In der A-Klasse 7 schoss sich der FC Neufahrn für das Spitzenduell am kommenden Wochenende gegen Neuching warm.

A-Klasse 6

FC Wang – TSV Moosburg/Neustadt 3:0 (1:0). Völlig verdient sei der überraschende Sieg gegen die zuvor ungeschlagenen Gäste gewesen, betonte Wangs Trainer Bernhard Oberprieler. „Wir erspielten die besseren Chancen und standen sehr gut in der Abwehr.“ Vielleicht hätten die Gäste seine Männer unterschätzt, lautete die Vermutung. „Bei uns haben endlich einmal alle motiviert gespielt und sind ans Limit gegangen.“ Nach dem frühen 1:0 gab es diesmal nicht die obligatorische Schwächephase.

Tore: 1:0 Lukas Schmidt (15.), 2:0 Mert Can (56./ET), 3:0 Robert Wanka (64.).

SC Oberhummel – SVA Palzing II 3:2 (2:2). Erleichterung pur herrschte in Oberhummel nach dem ersten Sieg. Spielertrainer Anton Hirschfeld lobte seine Truppe für eine konzentrierte Leistung von der ersten Minute an, sah aber auch ein Manko: „In der ersten Hälfte vergaben wir gleich fünf Hundertprozentige. Statt dem 2:2 hätten wir deutlich führen müssen.“

Nach der Überlegenheit vor der Pause entwickelte sich im Anschluss eine Partie ohne spielerische Glanzpunkte. Beide Teams kämpften, und als es langsam nach einer Punkteteilung aussah, drosch Anton Hirschfeld selbst den Ball aus 18 Metern ins gegnerische Tor. „Das war der Lucky Punch, und im Anschluss herrschte riesiger Jubel“, lachte er nach dem Erfolg.

Tore: 0:1 Tobias Hebel (20.), 1:1 Tobias Maier (25.), 2:1 Vitus Paulus (39.), 2:2 Johannes Vogl (44.), 3:2 Anton Hirschfeld (85.).

SV Langenbach – SGT Istanbul Moosburg 3:0 (2:0). Ein bisschen Glück habe seine Truppe schon gehabt, räumte SVL-Trainer Frank Vanselow ein, nachdem die Gäste bereits nach 60 Sekunden zum ersten von insgesamt dreimal den Pfosten trafen. „Mehr kam von Moosburg aber nicht. Wir waren erstaunlicherweise spielerisch deutlich stärker.“ Die Langenbacher kontrollierten das Mittelfeld und spielten sich ihre Tore schön heraus.

Die 2:0-Führung zur Pause sei bereits die Vorentscheidung gewesen, sagte Langenbachs Coach. „Wir ließen auch im zweiten Abschnitt wenig zu. Ich bin heute vollkommen zufrieden mit dem Auftreten meiner Männer.“

Tore: 1:0 Kilian Ziegltrum (15.), 2:0 Aboubacar Doumbia (40.), 3:0 Max Zwinzscher (66.).

BC Attaching II – SV Geroldshausen 1:3 (1:1). Zu ungeschickt hätten sich seine Männer in einer mäßigen Partie verhalten, monierte BCA-Trainer Thomas Stampfl. Negative Höhepunkte waren ein Eigentor, bei einem weiteren Treffer für die Gäste halfen sie durch einen Abwehrfehler tatkräftig mit. „Unabhängig davon hätten wir heute einen Sieg aber nicht verdient gehabt“, sagte Stampfl.

Stockfehler, falsche Laufwege und andere Fehler dominierten das Spiel der Gastgeber. Das Fazit des Trainers: „In dem grausamen Fußballspiel passte bei uns nichts zusammen.“

Tore: 0:1 Michael Beer (4.), 1:1 Justin Mikuszak (37.), 1:2 Baris Albayrak (60./ET), 1:3 Maximilian Huber (80.).

TSV Au II – SV Oberhaindlfing 1:2 (0:1). Vom Kampfgeist und der Lauffreude her sah der Auer Trainer Andreas Maier seine Truppe auf Augenhöhe mit den Gästen. „Meine Männer gaben heute alles und zeigten die bislang beste Saisonleistung.“ Bis tief in die zweite Hälfte hinein schnupperten die Hallertauer an ihrem ersten Saisonpunkt, ehe sie einen der letzten Oberhaindlfinger Angriffe nicht rigoros genug klärten und das entscheidende Gegentor kassierten. „Schade, das hätte es nicht gebraucht. Mit der Leistung bin ich dennoch zufrieden“, sagte Maier abschließend.

Tore: 0:1 Anto Samardzic (16.), 1:1 Noah Ziegltrum (54.), 1:2 Johannes Huber (86.).

VfR Haag – SC Tegernbach. Die Partie musste verschoben werden. Der vereinseigene Mähroboter ging kaputt, die Gemeinde half mit ihrem Gerät aus. Die Folge: zu große Furchen im durchnässten und anschließend unbespielbaren Rasen.

A-Klasse 7

FC Neufahrn – SV Hörlkofen 5:1 (1:0). Die Gastgeber bleiben auch nach sechs Spieltagen ungeschlagen. Nach einer verhaltenen ersten Hälfte hatten die Neufahrner das Geschehen völlig im Griff. „Wir konnten schnell das 2:0 und 3:0 erzielen, danach war die Sache gegessen“, lobte Trainer Andreas Fritsch.

Von den Gästen kam wenig, der eine Gegentreffer beim Stand von 4:0 ärgerte Fritsch allerdings: „Der war absolut unnötig, bei einer derartig hohen Führung musst du hinten sicher stehen.“ Ansonsten zeigte er sich mit der Vorstellung aber sehr zufrieden.

Tore: 1:0/2:0 Tufan Cicek (16./47.), 3:0/5:0 Kevin Ogbebor (53./89.), 4:0 Timo Seber (64.), 4:1 Lukas Sickan (80.).