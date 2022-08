A-Klasse: Istanbul Moosburg schrammt an Auftaktpleite vorbei - Haag-Trainer im Tor

Von: Bernd Heinzinger

In ungewohnter Rolle: Haags Spielertrainer Volker Lippcke stand bei der 0:2-Auftaktniederlage mangels Alternativen im Tor und war beim Elfmeter zum 0:1 durch den Attenkirchener Marcus Klaas (7) machtlos. Foto: lehmann © lehmann

Für den VfR Haag gab es trotz der Heimniederlage ein Lob von Trainer Volker Lippcke, der als Aushilfstorhüter gegen Attenkirchen zweimal hinter sich greifen musste.

A-Klasse 6

SV Oberhaindlfing – SV Geroldshausen 0:0

Das deutliche Chancenplus lag bei den Gastgebern. In der 30. Minute vergab Gianluca Straube sogar einen Elfmeter, Trainer Stephan Lechner sah weitere vergebene Hochkaräter. „Normalerweise hätten wir zur Pause mit 2:0 führen müssen.“ Auch in der zweiten Hälfte klappte es nicht mit dem Tor. „Es hat sich bereits abgezeichnet, dass wir Probleme in der Offensive haben. Uns fehlt einfach der Knipser“, bedauert Lechner. Spielerisch konnte er einigermaßen zufrieden sein und meinte abschließend: „Das sind solche Partien, wo du in der Schlussminute normal noch den Gegentreffer kassierst. Immerhin ist das nicht passiert.“

VfR Haag – SpVgg Attenkirchen 0:2 (0:0)

Trotz der Niederlage zeigte sich Haags Trainer und Aushilfstorhüter Volker Lippcke zufrieden. Die Rumpftruppe wurde durch den kurzfristigen Ausfall von Stürmer Sebastian Elephant weiter dezimiert. „Jeder hat heute aber für den anderen gekämpft und wir hatten durchaus auch unsere Möglichkeiten“, bilanzierte Lippcke. Die Gegentore durch einen Elfmeter und eine Ecke zehn Minuten vor dem Ende wären unglücklich gewesen: „Attenkirchen hätte sich über ein Unentschieden auf keinen Fall beklagen können.“ Die Einstellung gefiel Lippcke, und das sei das Wichtigste gewesen.

SV Langenbach - FC Wang 2:2 (1:1)

Langenbachs Trainer Frank Vanselow sah ein leichtes Chancenplus bei seiner Truppe, der Wanger Kollege Bernhard Oberprieler sah seine Mannschaft vorne. Mit dem Punkt zeigten sich beide Trainer aber zufrieden. Nach ihrem Ausgleich kurz vor der Pause kamen die Wanger im zweiten Abschnitt deutlich besser ins Spiel, Möglichkeiten auf den Siegtreffer gab es am Ende hüben wie drüben. Während die Langenbacher über einen nicht gegebenen Elfmeter klagten, monierte Oberprieler: „Kurz vor dem Abpfiff gelang es uns leider nicht, den Ball aus fünf Metern ins leere gegnerische Tor zu bringen. Aber alle haben sich geplagt, das Ergebnis geht schon in Ordnung.“

SG Istanbul Moosburg – BC Attaching II 1:1 (0:0)

BCA-Trainer Thomas Stampfl hatte seine Truppe auf eine Defensivschlacht eingeschworen: „Das haben die Männer auch gut umgesetzt, Moosburg kam nur zu wenigen Möglichkeiten.“ Spaß habe es den Gastgebern durch das ständige Anrennen gegen die kompakten Attachinger sicherlich nicht gemacht. Durch einen sehenswert herausgespielten Konter führten die Gäste sogar, ehe Istanbul Moosburg in der Nachspielzeit noch einen letzten Freistoß zugesprochen bekam. Den verwandelte Mahmut Yarac zum Ausgleich. Trotz des Zeitpunkts zeigte sich Thomas Stampfl mit dem Ergebnis aber nicht unzufrieden: „Ich denke, dass sich Moosburg den Punkt schon verdient hat.“

SVA Palzing II – TSV Au II 4:0 (2:0)

Bei drückend heißen Temperaturen hätte seine Truppe in der ersten Halbzeit auch ein wenig Glück gehabt, resümierte Palzings Trainer Manfred Bullock: „Die Gäste hatten Chancen, wir konnten aber das wichtige 2:0 kurz vor der Pause erzielen.“ Im zweiten Abschnitt versuchten die Gäste 15 Minuten alles, diese Phase überstanden die SVA-Männer. Bullock: „Durch unsere gute Ersatzbank konnte ich dann ohne Niveauverlust wechseln und wir am Ende noch erhöhen. Ich bin stolz auf meine Truppe.“ Froh zeigte er sich über das Comeback von Florian Berghammer, der nach einem Jahr Verletzungspause gleich wieder traf.

SC Tegernbach – SC Oberhummel 2:0 (0:0)

Die Partie hätte anders verlaufen können. In beiden Hälften hatten die Gäste kurz nach dem Anpfiff eine Riesenchance, vermasselten diese aber. Trotzdem sprach Tegernbachs Pressesprecher Marco Kieferl von einem verdienten Erfolg. „Wir hatten insgesamt mehr Möglichkeiten als der Gegner und zumindest phasenweise die größeren Spielanteile.“ Durch einen Sonntagsschuss sorgte Florian Baun für die Führung, und nach dem 2:0 hatte Tegernbach noch einmal Glück. Oberhummel traf nur die Latte, bei der Truppe von Trainer Toni Hirschfeld wollte der Ball einfach nicht über die Linie.

A-Klasse 7

FC Schwaig II – FC Neufahrn 2:3 (1:2)

Als einziges Manko seiner Truppe sah Trainer Andi Voggt die Chancenverwertung. „Neben einem Elfmeter haben wir noch mehrere Hundertprozentige liegen gelassen.“ Daher gab es nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber noch eine hektische Schlussphase. „Richtige Chancen hatte Schwaig aber nicht mehr. Mit der spielerischen Leistung bin ich sehr zufrieden“, so Voggt Der Auftakterfolg des Absteigers war letztlich hochverdient.