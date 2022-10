A-Klasse 6: Attaching mit Kantersieg, SGT Istanbul jetzt Tabellenführer

Auf Platz eins schossen sich die Kicker der SGT Istanbul Moosburg um Kapitän Emrah Kirkulak (l.). Foto: Lehmann © Lehmann

Der Gewinner des Spieltags in der A-Klasse 6 ist SGT Istanbul Moosburg: Dank des eigenen Siegs und den Punktverlusten von Langenbach und Attenkirchen gelang der Sprung an die Tabellenspitze.

TSV Moosburg – SGT Istanbul Moosburg 1:2 (0:0). Trotz der Derby-Niederlage zeigte sich TSV-Trainer Hans Heim mit dem Auftritt seiner Männer zufrieden: „Wir waren spielerisch mit dem Favoriten absolut auf Augenhöhe.“ In der ersten Hälfte sah er die besseren Chancen bei seiner Truppe, die aus einer guten Defensive heraus per Konter Nadelstiche setzte. Der Rückstand resultierte aus einer Standardsituation. „Danach haben wir weiter gekämpft und uns den Ausgleich verdient.“ Zu Heims Bedauern machte die SGT Istanbul dann jedoch kurz vor dem Ende durch einen Freistoßtreffer den Sack zu.

Tore: 0:1 Dominik Gessler (75.), 1:1 Alan Jaworski (88.), 1:2 Erkal Üsküplü (90.).

SV Geroldshausen – SV Langenbach 1:1 (0:1). In der ersten Halbzeit waren die Langenbacher das stärkere Team, in den zweiten 45 Minuten dagegen die Gastgeber. Für SVL-Trainer Frank Vanselow geht die Punkteteilung deshalb in Ordnung, auch wenn er sagt: „Natürlich ist es blöd, wenn man durch ein Eigentor den Sieg verpasst.“ Mit der Leistung seiner Männer zeigte er sich ansonsten recht zufrieden und sah ein „gutes Spiel gegen einen erwartet starken Kontrahenten“.

Tore: 0:1 Julian Hauner (41.), 1:1 Tim Karschewski (80./ET).

SC Oberhummel – VfR Haag 1:1 (0:0). Haags Trainer Volker Lippcke regte sich nach dem Abpfiff massiv über den Unparteiischen auf: „Was er gepfiffen hat, war eine Frechheit. Wir bekommen zwei Rote Karten wegen nichts – das kann nicht sein.“ Diese Entscheidungen und einige weitere sorgten dafür, dass sich Lippcke sogar eine offizielle Beschwerde überlegt. Es sei von beiden Seiten kein gutes Spiel gewesen, meinte SCO-Trainer Anton Hirschfeld: „Wir konnten aus den Roten Karten, die man nicht unbedingt geben musste, leider kein Kapital schlagen.“ Das 0:1 sei nach einem „saudummen“ Fehler passiert. „Danach zeigten die Jungs immerhin Moral, allerdings reichte es nur noch zum Ausgleich.“

Tore: 0:1 Sebastian Elephand (50.), 1:1 Tobias Tronich (81.).

BC Attaching II – TSV Au II 7:0 (4:0). Seine Mannschaft sei von Anfang an überlegen gewesen – und das Ergebnis sogar noch human für den TSV ausgefallen, bilanzierte BCA-Trainer Thomas Stampfl. „Wir konnten unsere Tore recht leicht erzielen und haben sogar noch einige Chancen vergeben.“ In der zweiten Hälfte wechselte er durch, gab den Ersatzspielern mehr Einsatzzeit als gewohnt. Die einzige Sorge: „Nächste Woche haben wir gegen die sicher deutlich stärkeren Haager eine weitere wichtige Partie, um uns von unten abzusetzen. Hoffentlich werden meine Spieler jetzt nicht überheblich.“

Tore: 1:0/2:0 Fareed Tourey (12./14.), 3:0/4:0/6:0/7:0 Pascal Paringer (20./36./56./66.), 5:0 Lorend Rexhepi (53.).

SVA Palzing II – SV Ober-haindlfing 0:0. Absolut zufrieden mit der Leistung seiner Spieler zeigte sich SVA-Coach Manfred Bullok: „Sie haben alles rausgehauen und stark gekämpft.“ Beide Seiten hatten je eine Mega-Chance, ansonsten spielte sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab. Es gab viele Zweikämpfe und eine gesunde Härte. Bullok betonte: „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gut mitgehalten, und die Punkteteilung geht auf alle Fälle in Ordnung.“

FC Wang – SpVgg Attenkirchen 3:1 (3:0). Der Wanger Sieg ist die Überraschung des elften Spieltags. FCW-Trainer Bernhard Oberprieler sagte nach dem zweiten Saisonsieg: „Heute haben meine Männer endlich einmal richtig gekämpft.“ Trotz Personalmisere erspielten sie sich im ersten Durchgang ihre Chancen und verwandelten diese eiskalt. Hinten hatten die Gastgeber jedoch Glück bei Pfosten- und Lattentreffern des Gegners. Besonders in der zweiten Halbzeit drückten die Attenkirchener und hatten neben dem Torerfolg noch diverse weitere Möglichkeiten. Oberprieler: „Wir brachten aber immer einen Fuß dazwischen oder hatten das nötige Glück. Ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden.“ (hz)

Tore: 1:0 Robert Wanka (19.), 2:0/3:0 Sam Betzenbichler (25./40.), 3:1 Christian Lorenz (72.).