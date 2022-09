A-Klasse 6: Aufsteiger Langenbach marschiert – Oberhummel schwimmt sich frei

Anton Hirschfeld hatte maßgeblichen Anteil am zweiten Saisonsieg des SCO.

Fünfter Saisonsieg

Von Bernd Heinzinger

Der Aufsteiger aus Langenbach präsentiert sich in der A-Klasse 6 weiterhin in starker Verfassung. Durch einen deutlichen Auswärtssieg in Tegernbach verteidigte die Mannschaft die Tabellenspitze.

Freising – Der TSV Moosburg musste dagegen die zweite Niederlage in Folge einstecken, unterlag zu Hause knapp gegen Attenkirchen.

SC Oberhummel – BC Attaching II 3:0 (2:0). Unterm Strich sei der Sieg seiner Mannschaft völlig verdient gewesen, sagte SCO-Spielertrainer Anton Hirschfeld im Anschluss. „Kämpferisch haben meine Männer eine prima Leistung gezeigt. Spielerisch herrschte aber auf beiden Seiten noch deutlich Luft nach oben.“ Die Gastgeber präsentierten sich zielstrebiger im Angriff, Hirschfeld selbst sorgte für die Führung. Zu Beginn des zweiten Abschnitts hätten es die Attachinger mit einer Drangphase probiert, berichtete der Spielertrainer. „Die ist aber nach zehn Minuten verpufft, unser Sieg geriet nicht in Gefahr.“ Insgesamt sah er nur eine gute Chance vom Kreisklassen-Absteiger – während Oberhummel am Ende sogar noch erhöhen konnte.

Tore: 1:0/3:0 Anton Hirschfeld (19./89.), 2:0 Vitus Paulus (43.).

TSV Moosburg – SpVgg Attenkirchen 1:2 (1:0). Moosburgs Trainer Hans Heim zeigte sich trotz der Niederlage nicht unzufrieden: „Spielerisch war es im Vergleich zur Vorwoche ein deutlicher Sprung nach oben.“ In Hälfte eins präsentierten sich die Gastgeber besonders bei Kontern stark und führten verdient. Der Knackpunkt war die 54. Spielminute: Nach einem Foul bekam Semsettin Micoogullari die Rote Karte, in Unterzahl verloren die Gastgeber ein wenig die Struktur. Mit einem haltbaren Schuss erzielte Attenkirchen den Ausgleich und kurz vor dem Ende sogar das Siegtor. Heim: „Eine Punkteteilung wäre verdient gewesen. Aber ich mache mir keine Sorgen. Heute fehlten sieben Stammspieler, und trotzdem stimmte die Leistung.“

Tore: 1:0 Benedikt Wagner (35.), 1:1 Vinzenz von Brühl (68.), 1:2 Quirin Linseisen (84.).

+ Quirin Linseisen schoss Attenkirchen zum 2:1-Erfolg beim TSV Moosburg. © Fupa

SV Geroldshausen – FC Wang 4:2 (1:0). „Leider konnten wir den Schwung vom vergangenen Spieltag nicht mitnehmen“, meinte Wangs Trainer Bernhard Oberprieler nach der Niederlage. Die beste Phase seiner Elf sah er nach dem Anschlusstreffer zum 1:2. „Danach waren wir am Drücker und bekamen Möglichkeiten zum Ausgleich. Allerdings haben wir dann durch einen unnötigen Elfmeter das 1:3 kassiert.“ Der nächste Gegentreffer folgte drei Minuten später, die Entscheidung war gefallen. Oberprieler: „Heute fehlte bei uns der nötige Wille.“

Tore: 1:0/2:0 Maximilian Huber (12./FE/50.), 2:1/4:2 Andreas Irl (60./90.), 3:1 Alexander Schreistetter (72./FE), 4:1 Michael Beer (75.).

SV Oberhaindlfing – VfR Haag 5:0 (3:0). Angesichts einer sehr einseitigen Partie sei der Sieg auch in dieser Höhe völlig verdient gewesen, so das Fazit von Oberhaindlfings Trainer Stephan Lechner nach dem klaren Erfolg über den VfR. „Die Haager hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es sogar noch höher ausgegangen wäre.“ Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Geschehen, im zweiten Durchgang sah Coach Lechner keinen einzigen Torschuss der Gäste.

Tore: 1:0/4:0 Markus Diemaier (5./FE/54.), 2:0 Gianluca Straube (23.), 3:0/5:0 Anto Samardzic (33./55.).

SC Tegernbach – SV Langenbach 2:5 (1:3). Mit der spielerischen Leistung zeigte sich Tegernbachs Co-Trainer Maximilian Neumaier gar nicht mal unzufrieden: „Leider haben wir den Langenbachern das Toreschießen zu leicht gemacht.“ Er lobte die Effizienz der Gäste, die kaum eine ihrer Chancen ausgelassen hätten. Nach dem 1:3 zur Pause sah Neumaier im zweiten Abschnitt eine Partie auf Augenhöhe, aber auch da stimmte es ein paar Mal im Abwehrverbund nicht. „Insgesamt geht die Niederlage in Ordnung, sie ist meiner Meinung nach aber zu hoch ausgefallen.“

Tore: 0:1/1:1 Sebastian Schillinger (7./ET/22.), 1:2 Christian Spengler (24.), 1:3/1:5 Julian Hauner (34./71.), 1:4 Kilian Ziegltrum (66.), 2:5 Daniel Hanke (73.).

SVA Palzing II – SGT Istanbul Moosburg abgesetzt. Die Verhältnisse des Platzes in Palzing ließen am verregneten Sonntag nur eine Partie zu. Die Erste Mannschaft des SVA bekam den Vorzug.