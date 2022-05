A-Klasse: Ein lautes Oberhummeler Danke nach Haag - auch Au II rettet sich

Von: Bernd Heinzinger

Der SC Oberhummelhält trotz Niederlage die Klasse. © Lehmann

Dank des Haager Erfolgs schaffte der SC Oberhummel trotz eigener Niederlage den direkten Klassenerhalt in der A-Klasse 6. Der FC Moosburg II verabschiedete sich mit einer Niederlage in die B-Klasse.

SV Oberhaindlfing – SC Oberhummel 3:0 (2:0). Trotz der Pleite bleibt Oberhummel in der A-Klasse – dank der gleichzeitigen Niederlage von Marzling II.

Trainer Anton Hirschfeld: „Das ist aber auch schon das einzig Positive am heutigen Tag.“ Die Mannschaft habe zwar einmal mehr leidenschaftlich gekämpft, sei allerdings erneut durch individuelle Fehler in Rückstand geraten. „Wir hätten den Klassenerhalt gerne durch einen eigenen Sieg geschafft, so müssen wir uns bei Haag bedanken.“ Die Freude darüber müsse sich erst noch entwickeln. Oberhaindlfings Trainer Stephan Lechner freute sich derweil über ein „schönes Spiel“ seiner Truppe zum Abschluss.

Tore: 1:0/2:0 Gianluca Straube (22./44.), 3:0 Andre Bauer (90.).



TSV Au II – SC Kirchdorf II 1:0 (0:0). TSV-Trainer Florian Schönauer schwärmte von einer der besten Saisonleistungen seiner Truppe, die zuvor theoretisch noch in die Abstiegsrelegation hätte rutschen können: „Der Sieg war absolut verdient, und mit dem Abschluss bin ich hochzufrieden.“ Schönauer freute sich, nicht als der Coach in die Geschichte einzugehen, unter dem Au nach zehn Jahren in die B-Klasse muss.

Tor: 1:0 John Akinido (85.).



SC Tegernbach – FC Wang 2:6 (0:3). Wie verwandelt im Vergleich zu den letzten Spielen und besonders zum Hinspiel sei seine Mannschaft aufgetreten, betonte Wangs Trainer Bernhard Oberprieler. Zu Hause hatte man gegen Tegernbach noch mit 2:12 (!) verloren, diesmal dominierten die Gäste das Geschehen von Beginn an: „Insgesamt war die Partie ein bisschen fahrig. Wir wollten aber noch einmal zeigen, dass wir es doch können.“



SG Istanbul Moosburg – FC Moosburg II 2:0 (2:0). Die Gäste standen schon lange Zeit als fixer Absteiger fest, zum Abschluss hätte FC-Trainer Sebastian Schaller trotzdem gerne einen Erfolg gesehen. Der wäre auf alle Fälle möglich gewesen. „Es ist unglaublich, wie viele Chancen wir gegen Istanbul vergeigt haben.“ Die Gegentore seien jeweils nach Abwehrfehlern gefallen, davor und danach fanden „Hundertprozentige“ nicht den Weg in den gegnerischen Kasten. Schaller: „Die Männer ließen sich nie hängen, aber so passierte es leider häufig in dieser Saison.“ (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0 Yusuf Degirmenci (7.), 2:0 Furkan Tuncer (38.).