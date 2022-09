A-Klasse 7: Walpertskirchen II holt ersten Punkt - FCL- und RW-Reserve bleiben an Neufarhn dran

Von: Tobias Fischbeck, Daniela Oldach

Siegerpose: Der Schwaiger Max Modlmayer bejubelt das 2:1, Eichenkofens Torwart Dennis Just ist geschlagen. Foto: cr © cr

Der SV Walpertskirchen 2 holt den ersten Zähler der Saison im Derby mit der SG Buch/Forstern. Langengeisling II und Klettham II halten mit Neufahrn mit.

FC Neufahrn - SV Hörlkofen 5:1

Neufahrn bleibt weiter ungeschlagen. Hörlkofen hätte in Führung gehen können, als Korbinian Nußrainer aus 40 Metern das leere Tor der Gastgeber verfehlte. Tufan Cicek sorgte quasi im direkten Gegenzug für das 1:0 (16.). Zwei Minuten nach Wiederbeginn schnürte Cicek seinen Doppelpack. Kevin Ogbebor (53.) und Timo Seber (64.) schraubten den Spielstand auf 4:0 (64.). Zwar konnte Lukas Sickan auf 1:4 verkürzen (80.), doch erneut Ogbebor traf zum 5:1 (89.). „Das war eine spielstarke Truppe, die ist nicht unverdient ganz oben. Meine Mannschaft hat trotzdem gut dagegen gehalten. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, meint HSV-Coach Christoph Böning.

FC Langengeisling - 2 FC Eitting 2 2:1

Moritz Wiesheu hatte die frühe Führung der Geislinger verpasst, machte aber kurz vor der Pause doch das 1:0. Nach einer Ecke bekam Andreas Herrndier den Ball ans Knie, der zum 2:0 ins Tor flog (82.) – das 1:2 durch Harry Ludwig in der Nachspielzeit kam zu spät. „Der Sieg ist verdient, weil wir über 90 Minuten das eindeutig überlegene Team waren“, sagt FCL- Vorsitzender Sepp Kaiser.

FC Moosinning 3 - FC Erding 3:2

Die Gäste waren durch einen Elfmeter von Maxi Ostermair in Führung gegangen (2.). „Der Elfer war sehr schmeichelhaft, den hätte ich nicht gegeben“, sagt FCM-Trainer Tom Kratzer. Louis Stärkl traf nach einem Missverständnis mit Torhüter Matthias Bartke zum 1:1 ins eigene Tor (13.), doch Markus Lehmer brachte die Gäste erneut in Führung (22.). „In der zweiten Hälfte waren wir klar besser“, sagt Kratzer. Alex Hofmeister drehte mit einem Doppelpack (78., 80.) die Partie, und Trainer Kratzer bescheinigte seiner Mannschaft einen „verdienten Sieg“.

SV Walpertskirchen 2 - SG Buch/Forstern 0:0

Ihren ersten Punktgewinn in dieser Saison hat die Zweitvertretung des SV Walpertskirchen im Derby gegen die SG Buch/Forstern gefeiert. Am Ende erkämpfte sich das Team von Bastian Speer und Sergio Linke ein 0:0 – in einer Partie mit wenigen Höhepunkten. Die Gäste vergaben in der 75. Minute die vielleicht beste Chance, als Lukas Schneider nach einem Ballverlust der Hausherren Florian Lurz im Walpertskirchener Tor überlupfte, der Ball aber klar ins Toraus ging. „Es war ein klassisches Keller-Duell. Forstern war eigentlich nur über Standards semi-gefährlich. Das ist unsere Schwäche. Es war ein gerechtes Unentschieden“, resümiert Coach Linke.

Rot-Weiß Klettham 2 - FC Finsing 3 2:0

Favoritensieg für die Kletthamer Zweite gegen die Dritte aus Finsing. Matchwinner war Florian Förg. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Förg die Hausherren in der 58. Minute aus zwölf Meter Torentfernung mit 1:0 in Führung. Seinen Doppelpack machte er nach einem schönen Doppelpass über die Außenbahn in der 67. Minute 2:0 perfekt. Dazu scheiterten Sebastian Simmet und Dominik Pfaffinger am Aluminium. „Wir hatten die Finsinger über 90 Minuten im Griff. Die hatten eigentlich nur zwei echte Konterchancen, ansonsten waren sie harmlos“, stellt Kletthams Trainer Erich Witt fest. „Wir haben gerade so viel getan, wie wir mussten.“

FC Schwaig 2 - SpVgg Eichenkofen 4:1

„Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr überlegen gespielt“, fasst FCS-Pressesprecher Rainer Hellinger das Spiel zusammen. Einen Pass von Shahin Howlader spitzelte Luca Nikas an SpVgg-Keeper Dennis Just zur Schwaiger Führung ein (6.). Das 2:0 war ein Eigentor. Aus dem Strafraumgetümmel hatte Matthias Kurz das Leder ins eigene Netz befördert (18.). Die Hausherren schalteten einen Gang zurück, Daniel Steinberg brachte die SpVgg wieder heran (35.). Doch zwei Tore von Max Modlmayr (68./83.) bedeuteten den klaren Schwaiger Erfolg. Beim FCS hatten Howlader und Luis Ropero noch gute Möglichkeiten. (fis/do)