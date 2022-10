Moosinning III ärgert Spitzenreiter Neufahrn - Neuching lässt Punkte liegen

Akrobatisch streckt sich Lukas Gröppmair hier, um an den Ball zu kommen, doch Erdings Nikita Talovskyi ist dran. Er traf früh zum 2:0. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Die A-Klasse 7 im Kreis Erding im Sammelbericht. Unter anderem siegte der FC Erding. Die SpVgg Neuching sowie der FC Neufahrn ließen Zähler liegen.

FC Erding 4 SG Buch/Forstern 2 0

Der FC Erding setzt sich mit dem klaren Sieg in der Spitzengruppe fest. Bereits nach zehn Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber. „Das erste Tor von Philipp Gref nach zwei Minuten war eine Direktabnahme aus 25 Metern, ein wirkliches Traumtor“, freute sich FCE-Sprecher Max Malterer. Kurz darauf erhöhte Nikita Talovskyi aus abseitsverdächtiger Position. „Es war ein sehr deutlicher Sieg, der zu keiner Zeit gefährdet war“, so Malterer. Maximilian Ostermair sorgte mit seinen beiden Treffern für den 4:0-Endstand.

FC Moosinning 3 1 FC Neufahrn 1

Die Gastgeber haben dem Spitzenreiter einen Punkt abgetrotzt. Die Neufahrner waren als Favorit angereist und hatten bis dato im Schnitt fast vier Treffer pro Partie erzielt. Nach 20 Minuten gab es auch in Moosinning die erste Großchance für den Klassenprimus, der aber lediglich das Aluminium traf. In Front ging dann der Außenseiter –durch Elias Bauer nach einem Abwehrfehler der Gäste (36.). Es dauerte lange, bis Neufahrn das erste (und einzige) Mal traf. Kevin Ogbebor erzielte in der 70. Minute den Ausgleich. Mit dem 1:1 konnte der Tabellenführer nicht zufrieden sein. Für Moosinning hingegen ist es ein Punktgewinn.

SpVgg Eichenkofen 3 SpVgg Neuching 2

Nachdem die Neuchinger in den ersten zehn Minuten die Latte getroffen hatten, bekam Eichenkofen nach einem Konter einen Elfmeter zugesprochen. Der gefoulte Marco Steinberg trat selbst an und scheiterte an Torwart Niklas Desiderato, im Nachschuss war er aber erfolgreich. „Danach gab es lange keine Chancen, es war ein hitziges Spiel mit vielen harten Zweikämpfen“, so Thomas Frieß, Pressesprecher und Spieler von Eichenkofen. Vor der Halbzeit erhöhten die Gastgeber durch Marcel Mundigl noch auf 2:0. Kurz nach der Pause verkürzte Deniz Coskun, ehe erneut Steinberg nach starker Einzelleistung von Lukas Ippisch erfolgreich war. In der 78. Minute kam Neuching durch Andreas Fleischmann noch einmal heran. Das Spiel endete aufgrund einer Verletzung frühzeitig. In der 89. Minute stießen Torschütze Mundigl und Torwart Desiderato so unglücklich mit den Köpfen zusammen, dass für den Torwart ein Krankenwagen gerufen werden musste. Der Schiedsrichter pfiff erst gar nicht mehr an.

FC Eitting 2 2 Hörlkofener SV 2

Die abstiegsbedrohten Hörlkofener gingen nach 19 Minuten durch Felix Kressierer, der aus kurzer Distanz abstaubte, in Führung. Nach einer knappen halben Stunde glich Christian Westermair nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Moritz Konrad für Hörlkofen zur erneuten Führung (53.), doch sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verwandelte Jakob Heß einen Elfmeter zum 2:2-Endstand. Ein glücklicher Punkt für Eitting, zumal Hörlkofen einen guten Tag erwischt hatte und das Spiel laut Trainer Christoph Böning durchaus auch hätte gewinnen können.

FC Finsing 3 3 SV Walpertskirchen 2 5

In Finsing entwickelte sich ein umkämpftes Kellerduell, das für Walpertskirchens Spielertrainer Sergio Linke „nicht wirklich viel mit Fußball zu tun hatte“. Die Gäste machten gleich Druck und kamen durch Andreas Stangl in der 7. Minute zur frühen Führung. Im Gegenzug erzielte der Gastgeber in Person von Sebastian Schätzl nach einem Fehlpass das 1:1 (10.). In der Folge nutzten die Gäste eiskalt ihre Chancen aus und erhöhten durch drei weitere Treffer von Andreas Stangl (14./ 34./ 38), der in der ersten Halbzeit bereits den Viererpack schnürte, sowie des Treffers von Mirel Smigalovic (33.) noch vor dem Seitenwechsel auf 1:5. Am Ende konnte Finsing nur noch Ergebniskosmetik betreiben und stellte mit zwei Treffern von Erhard Huber (42./ 78.) das 3:5-Endresultat her.

FC Spr. Schwaig 2 2 Rot-Weiß Klettham 2 0

Nach drei Niederlagen am Stück schaffte Schwaig die Trendwende. „Das war wichtig“, sagt FCS-Sprecher Rainer Hellinger. Nach umkämpfter erster Halbzeit wurden die Gastgeber besser und erspielten sich Chancen. Binnen sieben Minuten brachten Sebastian Brummer und Simon Georgakos Schwaig mit zwei sehenswerten Fernschüssen in Führung. Klettham erspielte sich auch einige Chancen, aber der Schwaiger Sieg war laut Hellinger vollkommen verdient. fro/chl