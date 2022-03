Top-Teams mit Auftakt nach Maß

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Ball und Spielgeschehen fest im Blick: Der Mauerner Alex Stockerl behält gegen seine Gegenspieler aus Wang den Überblick. © Lehmann

In den A-Klassen ist die Rückrunde nun auch wieder gestartet. Dabei haben vor allem die Teams aus den oberen Tabellenhälften überzeugt.

Freising – Durch einen knappen Auswärtserfolg bleiben die Hallbergmooser Fußballer in der A-Klasse 5 weiterhin souverän vorne. In der A-Klasse 6 ließen die beiden Topteams aus Mauern und Haag ihren jeweiligen Kontrahenten zum Auftakt überhaupt keine Chance.

A-Klasse 5

TSV Jetzendorf II - SC Massenhausen 3:4 (2:3). „Wir brauchten erst einmal zehn Minuten, danach wir stark gekämpft“, lobte SCM-Trainer Tobias Sigl seine Mannen, die aus dem 0:1-Rückstand schnell eine 2:1-Führung machten. Dabei funktionierte die taktische Umstellung auf einer Dreierkette schon recht gut. In der zweiten Hälfte hatte der SCM das Geschehen im Griff, acht Minuten vor dem Ende verkürzte Jetzendorf noch einmal: „Das war nicht unbedingt gut für meine Nerven, aber Großchancen gab es danach nicht mehr,“ so Sigl.

Tore: 1:0/2:2 Moritz Lessel (19./39.), 1:1 Andreas Schwarz (26.), 1:2/2:4 Dennis Pohl (29./50.), 2:3 Patrik Racean (43.), 3:4 Alexander Sasse (82.).



FCA Unterbruck II - VfB Hallbergmoos II 1:2 (0:0). Kein wirklich gutes Spiel sah VfB-Trainer Gencer Ugurlu, vor allem in der ersten Hälfte: „Im zweiten Abschnitt war es anfangs dann besser und wir haben folgerichtig das 1:0 gemacht. Im Anschluss hörten die Jungs aber wieder auf, Fußball zu spielen.“ Unordnung herrschte auf dem Unterbrucker Nebenplatz und keine fünf Minuten vor dem Ende schafften die Gastgeber den Ausgleich. Zum Glück für den VfB half Alessandro Cazorla aus der ersten Mannschaft diesmal aus, er sorgte kurz vor dem Schluss für den Siegtreffer des Tabellenführers. Ugurlu: „Wir hatten zwar die klareren Chancen, es aber zu kompliziert gemacht. Wichtig sind die drei Punkte.“

Tore: 0:1/1:2 Alessandro Cazorla (52./89.), 1:1 Tobias Sigl (86.).



FC Neufahrn II - SpVgg Steinkirchen 5:4 (2:1). Eine wilde Partie sahen die Zuschauer, vor allem in der Schlussviertelstunde. Erst gelang Steinkirchen nach 76 Minuten die Führung, ehe die Neufahrner Reserve innerhalb von zehn Minuten drei Tore markierte. Am Ende kam der wichtige Sieg für die Gastgeber heraus, besonders mit dem Kampfgeist kann Trainer Markus Hinfurtner sehr zufrieden sein.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Tore: 0:1 Michael Diemer (8.), 1:1/5:3 Abousria Diarra (18./86.), 2:1/3:3/4:3 Alexander Haas (45./76./FE/82.), 2:2/5:4 Michael Lehmair (58./FE/88.), 2:3 Johannes Langenegger (74.).



SG Eichenfeld-Freising - TSV Allershausen II 1:1 (0:0). SGE-Trainer Markus Ujwari sprach zwar von einer spielerisch nicht gerade berauschenden Partie: „Das Geschehen war geprägt von hohen Bällen. Wir standen tief und haben das Spiel eng gemacht.“ Die Gastgeber warteten auf Konter und machten so auch den letztlich verdienten Ausgleich gegen den Tabellenzweiten: „Mit dem Punkt bin ich natürlich zufrieden, er bringt uns weiter weg von den Abstiegsrängen.“

Tore: 0:1 Erik Ogbebor (67.), 1:1 Phongphat Khlongkhlaew (81.).



FC Hettenshausen - SV Pulling 6:2 (3:1). Die Gastgeber wären in allen Belangen überlegen gewesen, musste Dominik Grimm, Pullings sportlicher Leiter, nach der Begegnung eingestehen: „Wir konnten leider nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten und am Ende kam die auch in der Höhe verdiente Niederlage heraus.“ Vor allem nach der guten Vorbereitung hatte man sich etwas ausgerechnet: „Jetzt heißt es Mund abputzen und es nächstes Mal besser machen,“ betonte Grimm.

Tore: 1:0/2:0 Michael Kislinger (29./35.), 3:0 Michael Bartels (41./ET), 3:1 Florian Mitrach (45.), 4:1 Lukas Büchler (49.), 4:2 Daniel Prokisch (52.), 5:2 Julian Catik (53.), 6:2 Sebastian Bayerstadler (77.).



SV Dietersheim - SV Vötting II 3:0 (2:0). Die Dietersheimer zeigten sich von Beginn an in guter Verfassung und erspielten sich eine Vielzahl an Chancen. Vorstand Mario Spoljaric: „Wir hätten schon zur Halbzeit noch höher führen müssen.“ Von den Gästen sei bis auf ein, zwei Möglichkeiten nur wenig zu sehen gewesen. Einziger Wermutstropfen beim SVD: Torhüter Alexander Fink knickte nach einer halben Stunde um und musste verletzt raus, für ihn kam Ersatzmann Manuel Bauer. Spojaric trotzdem zufrieden: „Die drei Punkte sind wichtig, damit rutschen wir nicht mehr hinten rein.“

Tore: 1:0 Luis Hauptmann (35./ET), 2:0 Valentin Lang (39.), 3:0 Seweryn Szczecina (86.).

A-Klasse 6

SpVgg Mauern - FC Wang 4:0 (3:0). Nach einer mäßigen Vorbereitung sei das ein toller Auftakt gewesen, freute sich Mauerns Trainer Georg Pfüller: „So haben wir uns das vorgestellt.“ Seine Truppe sei von Beginn an überlegen gewesen und hätte sogar noch das eine oder andere Tor mehr machen können: „Es hat aber auch so vollkommen gepasst, ich bin mit Leistung und Ergebnis zufrieden.“

Tore: 1:0/3:0 Sascha Dörner (16./40.), 2:0 Johannes Pollhammer (21.), 4:0 Daniel Stadler (61.).

SpVgg Attenkirchen - SC Kirchdorf II 2:1 (0:1). Attenkirchens Trainer Steven Ducat sprach von einer sehr kampfbetonten Partie mit einem Chancenplus aufseiten seiner Truppe: „Mit etwas Pech hätte es zwar unentschieden ausgehen können, der Sieg für uns ist aber auf alle Fälle verdient.“ Angesichts vieler Verletzter hätten seine Männer vor allem von der Einstellung her überzeugt: „Für das erste Spiel nach der langen Pause bin ich von unserem Auftritt sehr angetan,“ sagte Ducat.

Tore: 0:1 Stephan Frank (28./FE), 1:1 Christian Lorenz (72.), 2:1 Vitus Linseisen (84.).

SV Oberhaindlfing - SVA Palzing II 3:2 (2:2). In der ersten Hälfte sei seine Truppe noch nicht präsent genug gewesen, monierte SVO-Trainer Stephan Lechner: „Wir hatten Glück, dass die Gäste nicht das 3:1 durch einen Elfmeter machten und wir im Gegenzug ausgleichen konnten.“ Ansonsten wäre das Ganze wohl anders verlaufen. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Gastgeber in die Partie und zeigten sich auch spielerisch in besserer Verfassung: „Sie haben dann alles dafür getan, den Dreier zu holen. Ich bin stolz auf die Truppe,“ freute sich der Coach.

Tore: 1:0/3:2 Andre Bauer (12./74.), 1:1 Jakob Rott (19.), 1:2 Martin Redl (31.), 2:2 Florian Kaindl (39.).



VfR Haag - TSV Au II 5:0 (3:0). Seine Truppe sei von Beginn an überlegen gewesen, betonte VfR-Coach Volker Lippcke nach der Begegnung: „Die Männer haben nach der schweren Vorbereitung die richtige Einstellung gezeigt. Der Sieg ist sehr wichtig für die Moral.“ Während die Gastgeber sogar noch diverse Chancen liegen ließen, hatten die Auer bis auf einen verschossenen Elfmeter keine Einschussmöglichkeit.

Tore: 1:0/4:0 Sebastian Elephand (20./50.) 2:0 Sebastian Kriegmair (33.), 3:0 Andreas Ferstl (45./ET), 5:0 Matthias Holzinger (56.).



SG Istanbul Moosburg - SC Tegernbach 0:1 (0:1). Ein wenig glücklich sei der Sieg schon gewesen, meinte Tegernbachs Pressesprecher Marco Kieferl, nachdem Moosburg in der Schlussminute noch einen Elfmeter verschoss: „Unser Ersatztorhüter Daniel Hanke hat den aber super gehalten und zuvor bereits tolle Paraden gezeigt.“ Seine Mannschaft hätte den Sack früher zumachen müssen, dann wäre es wohl nicht mehr zu der hektischen Schlussphase gekommen.

Tor: 0:1 Raphael Summerer (25.).

A-Klasse 7

FC Fraunberg - VfB Hallbergmoos III 3:1 (3:0). In der ersten Hälfte sei Fraunberg deutlich aggressiver gewesen, meinte VfB-Trainer Robert Kühnel: „Trotzdem hätten wir das 1:1 machen müssen, kassierten im Gegenstoß aber das 0:2.“ Das wäre fast schon der Todesstoß gewesen. Nach der Pause habe seine Truppe aber toll gekämpft und bis zur letzten Minute alles gegeben: „Darauf können wir auf alle Fälle aufbauen,“ so der Coach.

Tore: 1:0 Josef Pfoser (10.), 2:0 Tobias Bart (13.), 3:0 Florian Lex (25./FE), 3:1 Ahmet Kolcu (46.). (hz)