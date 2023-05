TSV-Reserve belohnt furiosen SVP mit Bier: Allershausen feiert mit den Pullingern den A-Klassentitel

Robuster Zweikampf: Pullings Alexander Stöger (r.) stellt gegen Eichenfelds Markus Ujwari, der mit den Händen arbeitet, entschlossen den Körper rein, um den Ballbesitz zu verteidigen. Foto: lehmann © lehmann

Der TSV Allershausen II feiert in der A-Klasse 5 dank eines Heimsiegs des SV Pulling bereits früh den Titel. Zur Belohnung gabs noch Bier für den SVP.

Landkreis – Die Zweite des TSV Allershausen spielt in der nächsten Saison in der Kreisklasse. Am Samstag hatte das Team von Andreas Langer vorgelegt – ein überraschender Sieg der Pullinger gegen die SG Eichenfeld machte die Sache dann klar. Grund zum Feiern gibt es auch für die Aufsteiger Kranzberg II und Hohenkammer, die im Gleichschritt den Klassenerhalt klarmachen konnten.

TSV Allershausen II – FCA Unterbruck II 5:0 (1:0)

Am Samstag kehrte der TSV Allershausen genau rechtzeitig zurück zur alten Form. 60 Minuten lang hielten die Unterbrucker zwar gut mit, ein umstrittener Elfmeter und ein individueller Fehler zum 2:0 waren dann allerdings der Dosenöffner zur Meisterschaft, die erst nach dem Pullinger Sieg gegen Eichenfeld am Sonntag klar war. Für Allershausens Coach Andreas Langer eine Erleichterung: „Wir haben immer auf die Tabelle geschaut, und das hat mit den Spielern was gemacht. Das Gefühl jetzt, wo es wirklich so weit ist, ist eine Last, die abfällt, und eine Belohnung für die harte Arbeit.“

Tore: 1:0 Kim Peter (32.), 2:0 Marco Rakonic (67.), 3:0 Markus Lachner (72.), 4:0/5:0 Kim Peter (86./90.).

SV Pulling – SG Eichenfeld 5:2 (3:1)

Die ganze Allershausener Mannschaft war in Pulling und hoffte auf einen SVP-Sieg – die Aufstiegsshirts im Gepäck. Und die Unterstützung scheint die Pullinger angetrieben zu haben: Nach der Eichenfelder Führung drehten sie schnell die Partie, während die Gäste Stück für Stück nervöser wurden. „Nach der Pause haben wir uns nochmal gepusht, die Tore aber nicht gemacht. Wenn’s scheiße läuft, läuft’s scheiße“, sagte Coach Ludger Reuter, dessen Team nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf Massenhausen hat. „Wir waren zu ängstlich und müssen jetzt beide Spiele gewinnen.“ Nach der Partie sponserten die Allershausener noch Bier fürs Pullinger Team und feierten zusammen mit dem Heimverein. SVP-Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer: „Das ist das Schöne am Fußball.“

Tore: 0:1 Aaron Raidt (11.), 1:1 Christian Edler (18.), 2:1 Philipp Ratzek (29.), 3:1 Vincent Lieke (32.), 3:2 Niklas Reuter (65.), 4:2 Alexander Stöger (70.), 5:2 Christian Edler (76.).

SC Massenhausen – MTV Pfaffenhofen 2:1 (1:0)

Aus sechs mach’ drei Punkte Abstand: Der SC Massenhausen rückt der SG Eichenfeld immer weiter auf die Pelle. „Der erste Schritt ist getan. Jetzt warten wir auf den nächsten Patzer“, meinte Coach Tobias Sigl. Sein Team kam gut in die Partie, war dann sogar in Überzahl, doch „mit der Gelb-Roten Karte haben wir das Fußballspielen eingestellt“. Seine Elf kassierte den Ausgleich und konnte erst kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen.

Tore: 1:0 Tobias Mock (3.), 1:1 Julian Kornas (72.), 2:1 Nico Kratzl (85.).

SV Kranzberg II – VfB Halbergmoos III 1:0 (1:0)

Das Team von Trainer Tobias Baierl war schon am Samstagabend wegen der Unterbrucker Niederlage offiziell nicht abgestiegen, aber: „Mit einem Sieg schmeckt das Bier besser“, sagte der Coach. Die Partie konnte erst mit 30 Minuten Verspätung angepfiffen werden, weil die Kranzberger Tore nicht stabil genug standen. Dann kamen die Gäste solide in die Partie, nach dem Führungstreffer war aber die Luft raus: „Dann haben wir es ein bisschen aus der Hand gegeben“, so VfB-Coach Fabian Schum, der weiter an seine Mannschaft glaubt: „Gegen die Teams von oben, gegen die wir noch spielen, schauen wir zurzeit besser aus.“

Tor: 1:0 Dominik Bauer (40.).

SV Hohenkammer – FC Neufahrn II 3:1 (2:0)

Auch Hohenkammer hat den Klassenerhalt fixiert: „Es ist eine Riesenlast weg. Das merkt man der Mannschaft an“, sagte Trainer Tobias Stöger aus der Jubelmenge in der Kabine. Viele Hohenkammerer kamen zum Sportplatz und sahen eine frühe SVH-Führung. Von Neufahrn gab es hingegen mal wieder eine gute Leistung, für die sich Trainer Michael Ködel nichts kaufen kann. „Wir waren heute echt gut, und ich bleibe optimistisch. Wenn Hallbergmoos gegen Massenhausen nächste Woche nichts reißt, rocken wir das in Allershausen.“

Tore: 1:0 Rudi Rittirsch (17./ET), 2:0 Tobias Stöger (20.), 3:0 Johannes Luginger (71.), 3:1 Abousria Diarra (74.).

SV Dietersheim – SC Kirchdorf II 3:2 (1:1)

Im Duell der beiden schwächsten Rückrundenteams gelang der erste Dietersheimer Dreier seit sechs Monaten. „Ja, das fühlt sich mal wieder ganz gut an“, gibt Coach Stanko Cimesa zu. Für sein Team geht es jetzt noch gegen Pfaffenhofen und Hallbergmoos. Da kann der SVD im Saisonfinale stark in den Abstiegskampf eingreifen: „Unser Ziel ist, alle unsere Spiele noch zu gewinnen.“

Tore: 1:0 Seweryn Szczecina (11.), 1:1/1:2 Tim Schwenk (44./57.), 2:2 Wolfgang Holzapfel (72.), 3:2 Raphael Schneider (88.).