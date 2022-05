Abenteuerliche Wege führen ins Finale

Noch einmal Vollgas: Andreas Abstreiter (l.) und die Kirchdorfer wollen den Klassenerhalt perfekt machen. © michalek

Entscheidungsspiel zur Kreisliga: SC Kirchdorf kann eine schwache Saison doch noch erfolgreich beenden.

Kirchdorf – In der Kreisliga-Relegation treffen am Samstag der Ligazwölfte vom SC Kirchdorf und der FC Moosinning II als Zweiter der Kreisklasse 4 aufeinander. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr auf der Sportanlage des FC Schwaig.

Der Weg der beiden Kontrahenten war teilweise abenteuerlich. So stand der SC Kirchdorf am vorletzten Kreisliga-Spieltag bis zur 89. Minute schon als Absteiger fest. Erst ein spätes Tor der BSG Taufkirchen im Spiel gegen den TSV Au bescherte dem SCK ein Abstiegsendspiel in der Hallertau zum Saisonfinale. Dort sah die Heimmannschaft eine Halbzeit lang wie der sichere Sieger aus und führte verdient, ehe Kirchdorf die Partie noch drehte und auf den letzten Drücker den Relegationsplatz sicherte. „Ich hoffe, dass wir diesmal nicht wieder ab Minute eins die Hose voll haben und gleich gegenhalten können“, wünscht sich SCK-Trainer Andreas Apold. „Und es dem Gegner nicht so leicht machen, denn ich habe keine Lust, wieder einem Rückstand hinterherzulaufen.“

Einem Rückstand lief der FC Moosinning II in dieser Saison nur selten hinterher. Die komplette Hinrunde sah es so aus, als ob die Meisterschaft nur über die Truppe von Spielertrainer Bene Thumbs führen könnte. Doch im Saisonendspurt ging Moosinning die Luft aus, und am vorletzten Spieltag, nach einer schallenden 0:5-Pleite beim SC Moosen/Vils, war das Fernduell um den Titel zugunsten des SV Eichenried entschieden. Aufsteigen will die Bezirksliga-Reserve aus Moosinning trotzdem. Das Team besteht zum größten Teil aus jungen Kickern, die seit der Jugend im Verein sind. Top-Torjäger Zeno Fendt (15 Tore) kickte vergangene Saison noch für die U19.

Der SC Kirchdorf fürchtet nicht, dass der Gegner sich für die Relegation extra aus dem Kader der Ersten Mannschaft verstärkt. Trotzdem warnt Trainer Apold: „Moosinning ist eine kompakte Mannschaft, der wir nicht ins offene Messer laufen dürfen. Wichtig ist, dass wir hinten gut stehen. Aber natürlich müssen wir zusehen, dass wir auch unser Spiel aufziehen und nicht nur auf Fehler vom Gegner hoffen, sondern selbst nach vorne Nadelstiche setzen.“

Abteilungsleiter Stefan Lohmeier ist jedenfalls optimistisch: „Obwohl wir ein schwieriges Jahr mit vielen Verletzten hatten, glaube ich, dass wir das Zeug dazu haben, in der Liga zu bleiben.“

Auf alle Fälle werden beide Vereine eine Menge Fans mit nach Schwaig bringen und so vor großer Kulisse auflaufen. „Da spielen dann mit Sicherheit auch ein bisschen die Nerven eine Rolle. Aber es ist leider ein K.o.-Spiel, und wir müssen weniger Fehler als der Gegner machen, um als Sieger vom Feld zu gehen“, weiß Apold.

Josef Fuchs