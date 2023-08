Abgefälschter Freistoß! Kammerberg gewinnt beim SE Freising

Alexander Nefzger sorgte in der 78. Minute für das Kammerberger Siegtor. © Verein

Schöner Erfolg für die SpVgg Kammerberg: Die Fußballer haben das Bezirksliga-Derby beim SE Freising gewonnen. Das Spiel riss allerdings niemanden vom Hocker.

Freising/Kammerberg – Es war ein Bezirksliga-Spiel, das am Ende einen Sieger hatte, aber eigentlich keinen verdient gehabt hätte: Mit 1:0 (0:0) setzten sich die Fußballer der SpVgg Kammerberg am Dienstagabend beim SE Freising durch – und entführten damit zum ersten Mal Pflichtspiel-Punkte aus der Savoyer Au. Beide Teams stehen nach drei Spieltagen nun bei sechs Zählern.

Nach dem vergangenen Wochenende hätte man sich von diesen beiden Kontrahenten eine Menge erwarten dürfen: Der SEF hatte bei seinem Sieg gegen Eching vier Tore erzielt und die SpVgg gegen Nord Lerchenau sogar fünf, was die Fans in diesem Landkreis-Derby durchaus auf ein Fußballfeuerwerk hoffen ließ. Jedoch: Die 160 Zuschauer im Rund der Savoyer Au wurden vom Vortrag der beiden Mannschaften regelrecht enttäuscht – vom Landesliga-Absteiger aus Freising und vom Bezirksliga-Dino aus Kammerberg unisono. Das war unterm Strich absolute Magerkost. Mit Bezirksliga-Fußball hatte das oft wenig zu tun, Glanzmomente hatten Seltenheitswert.

Kammerberg mit Vorteilen in der Anfangsphase

Die Gäste aus Kammerberg starteten etwas forscher in die Partie. Sie wollten dem Derby nicht nur ihren Stempel aufdrücken, sondern mit einem frühen 1:0 auch für Ruhe sorgen. Das gelang aber nicht, Jonas Trost im Kasten der Lerchenfelder musste nicht angst und bange sein. Vieles blieb Stückwerk. Auch wenn Kammerberg etwas strukturierter wirkte als das neu formierte SEF-Team: Von den Sitzen riss die Partie niemanden. Um wenigstens so etwas wie eine Torchance nennen zu können, muss der harmlose Schuss von Freisings Marcel Hack herhalten, der kurz vor der Pause aufs Tor segelte (42.). Das war es dann auch schon mit den Höhepunkten in Hälfte eins.

Die Hoffnung, dass es im zweiten Abschnitt besser werden würde, erfüllte sich für die Anhänger beider Lager nicht. Zwar schossen beide Mannschaften nun etwas öfter auf die Gehäuse der beiden Keeper Jonas Trost (Freising) und Stefan Fängewisch (Kammerberg), brandgefährlich wirkte allerdings keine der Aktionen. Ein Versuch von Maximilian Rudzki kurz nach Wiederanpfiff wurde zur Ecke geblockt (46.). Auf der anderen Seite gab der Ex-Lerchenfelder Florian Machl nach 50 Minuten den ersten nennenswerten Schuss ab, der aber eher zum Schüsschen mutierte und daher keine Gefahr ausstrahlte. Ebenso wenig wie Machls zweiter Versuch, der gleichfalls in die Kategorie „harmlos“ einzustufen war (72.).

Jonas Grundmann mit der Chance zur Führung

Die vielleicht beste Möglichkeit des Abends, die sogar für ein wenig Raunen auf den Zuschauerrängen sorgte, hatte dann Jonas Grundmann auf dem Schlappen: Der kurz zuvor eingewechselte Offensivakteur der Kammerberger war über den linken Flügel in den Strafraum durchgestartet, aus zu spitzem Winkel konnte der 24-Jährige den Ball aber nicht platziert genug aufs Gehäuse bringen (73.).

Und so hatten sich viele vermutlich bereits auf ein torloses Remis eingestellt, das nicht nur dem Spiel, sondern auch der Leistung der beiden Teams gerecht geworden wäre. Doch dann entschied ein Standard die Partie: Nach einem erneuten Freisinger Fehlpass und einem unnötigen Foul am rechten Strafraumeck gab es einen Freistoß, den Alexander Nefzger schließlich durch eine Lücke in der Mauer und darüber hinaus auch noch abgefälscht ins lange Eck bugsierte (78.). Die Szene war symptomatisch für das ganze Derby.

