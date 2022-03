Abschied von Hans Kahlert: Er war über Jahrzehnte hinweg das Gesicht des SC Massenhausen

Von: Nico Bauer

Hans Kahlert starb im Alter von 69 Jahren. © Nico Bauer

Der SC Massenhausen trauert um seinen verdienten früheren Vorsitzenden Hans Kahlert.

Massenhausen – Es gibt diese Ehrenamtlichen, die nicht nur an der Spitze der Funktionärsebene stehen, sondern über Jahrzehnte hinweg gleichsam das Gesicht eines Clubs sind. Genau das war Hans Kahlert für den SC Massenhausen. Er starb im Alter von 69 Jahren durch einen tragischen Verkehrsunfall und versetzte seinen Verein damit in Schockzustand.

Hans Kahlert war von 1998 bis 2016 und damit fast zwei Jahrzehnte lang der 1. Vorsitzende des SC Massenhausen. Doch er war viel mehr als das: Er war ein großer Unterstützer der verschiedenen Abteilungen, der Oberfan der Fußballer und zudem der erste Helfer auf der Baustelle, wenn man das topgepflegte Sportheim renovierte, aufhübschte oder ausbaute. Kahlert war nicht der Vorsitzende aus der Abteilung X, sondern der fürsorgliche Vater des Vereins.

Hans Kahlert öffnete bei der Planung und Finanzierung viele Türen

Das größte Ereignis in der Ära Kahlert war die 2007 erfolgte Erweiterung des Sportheims. Im Erdgeschoß konnte der Bereich mit den Kabinen und Sanitäranlagen erweitert werden, während im ersten Stock ein Vereinsbüro und ein Gymnastikraum entstanden. Damit hatte auch die Gymnastik-Abteilung ihre eigene Heimat. Hans Kahlert öffnete bei der Planung und Finanzierung viele Türen und packte immerzu mit an. Der oberste Funktionär des Vereins war ein beeindruckender Motivator für viele Mitglieder – und nicht zuletzt war der Anbau dank der Eigenleistungen finanziell leichter zu stemmen.

Nahezu jeden Sonntag stand der Präsident am Platz, wenn seine SCM-Fußballer spielten. Während seiner Amtszeit gelang der Ersten Mannschaft im Jahr 2000 mit dem Aufstieg in die Kreisliga ein vereinshistorischer Erfolg. Als aktiver Sportler hatte er ebenfalls schöne Siege gefeiert: Er gewann viermal in Folge die Vereinsmeisterschaft der Tennis-Abteilung. 1989 meldeten die Tennissenioren für den Punktspielbetrieb – und der Vorsitzende fungierte hier fünf Jahre lang als Trainer.

Ein Förderer des Sports in allen seinen Facetten

Hans Kahlert förderte den Sport in allen seinen Facetten, für das Vereinsleben wünschte er sich Zusammenhalt und Geselligkeit. Er lebte den Verein vor und organisierte im großen Stil die 50-Jahr-Feier des SCM im Jahr 2011. Zum Geburtstag seines Clubs wurde von Kahlert und zahlreichen Helfern zudem eine Vereinschronik erstellt, die heute in der Ortschaft in vielen Bücherregalen steht.

Der überraschende Tod von Hans Kahlert war für den Verein und für die Massenhausener Gemeinschaft ein Schock. „Wir trauern mit seiner Familie“, sagt der aktuelle Vorsitzende Walter Pfefferle.

