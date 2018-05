Abstiegskandidaten planen für Kreisklasse

TSV Nandlstadt und FC Neufahrn

Es muss schon ein großes Wunder geschehen, dass sich an den fixen Absteigern aus der Kreisliga noch etwas ändert. Drei Spieltage vor Schluss laufen die Planungen vorallem beim TSV Nandlstadt, aber auch beim FC Neufahrn in Richtung Kreisklasse.

Neufahrn/Nandlstadt –Natürlich ist die Enttäuschung beim FC Neufahrn groß: Dem Drittletzten der Tabelle droht bei aktuell sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz der Gang in die Kreisklasse. „Wenn das der Weg ist, den wir gehen müssen“, zuckt Spartenchef Mario Moharitsch mit den Schultern, „dann müssen wir die Situation so annehmen.“ Moharitsch und Trainer Willi Kalichman hatten sich das Saisonende anders vorgestellt: Sie hätten gerne die Relegation klargemacht, in der man schon vor zwei Jahren den Ligaerhalt unter Dach und Fach bringen konnte. Diesmal wird es wesentlich schwieriger. Im Grunde plane man schon lange zweigleisig, gibt der Abteilungsleiter zu, „aber spätestens seit dem Spiel in Mauern ist uns bewusst, dass es runtergehen wird“. Eine Bankrotterklärung ist das nicht, vielmehr die Erkenntnis, dass es heuer einfach nicht gereicht hat für die Kreisliga – zu hoch waren die personellen Verluste im Sommer. Zwar besteht noch die theoretische Chance auf Rettung – „alles ist möglich“, versucht’s Moharitsch mit den üblichen Durchhalteparolen –, doch allein der FC Langengeisling am Samstag (Spielbeginn 15 Uhr, Stadion am Galgenbachweg) werde die drei Zähler nicht kampflos hergeben, ahnt der Abteilungsleiter, da man noch Chancen auf Rang zwei habe. „In der eigenen Hand haben wir’s nicht mehr, und der direkte Vergleich mit Mauern spricht auch nicht für uns.“ Zeit also, am Kader für das nächste (Kreisklassen-) Jahr zu planen. Und da hat der Abteilungsleiter gute Nachrichten: Das Trainerteam um Kalichman wie auch ein Gros der Mannschaft haben bereits zugesagt. Torwart Ali Kestler wird vom TSV Eching zurückkehren – ein Mann mit Landesliga-Erfahrung immerhin. „Wir verstehen das auch als Zeichen für die ganze Mannschaft, dass ein Neufahrner zu seinem alten Verein zurückkehrt“, so Moharitsch.

Schon komplett abgeschlossen mit der Kreisliga haben sie beim TSV Nandlstadt. Eine Rettung würde bei acht Zählern Rückstand einem Fußball-Wunder gleichen. „Da müssen wir realistisch sein“, erklärt Abteilungsleiter Sebastian Löffler. Zwar haben die Nandlstädter nun drei Heimspiele vor der Brust, dieses Wochenende etwa gegen den fixen Absteiger SV Eichenried (Samstag, 15 Uhr). „Wir müssten aber alles gewinnen, und die Konkurrenz aus Mauern und Neufahrn nichts mehr“, schmunzelt Löffler. Den großen Umbruch wird es in der Hallertau so oder so nicht geben. Die Gespräche mit der Mannschaft wurden bereits geführt. „Die allermeisten werden bleiben“, so Löffler. Auch einen neuen Trainer hat man bereits gefunden: Nachdem Michael Tafelmaier vor einiger Zeit den Klub verlassen hatte, übernahm dessen Bruder Mario. Und der soll’s nun auch im kommenden Jahr richten – wenn’s sein muss in der Kreisklasse.