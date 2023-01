Nachtcafe-Team triumphiert trotz frühem Verletzungsschock: Allstars eine Klasse für sich

Champions unter sich: Die Nachtcafe-Allstars setzten sich mit fünf Siegen und einem Remis knapp vor dem TSV Allershausen durch. Auf Rang drei landete der SV Pulling. © Lehmann

Sie sind zwar die Oldies in ihren Vereinen, und manchmal zwickt es hier und da. Doch beim AH-Turnier des SE Freising um den Nachtcafe-Cup am Freitagabend war für tollen Fußball und beste Unterhaltung gesorgt.

Freising – Der Sieger war am Ende das Nachtcafe-Allstar-Team um Gastro-Chef Max Riemensperger. Es gab Jahre bei den SEF-Hallentagen, da waren die namhaften Landkreis-Kicker noch beim regulären Turnier dabei.

Heuer sollten sie aber auch wieder ihr eigenes Turnier bekommen. „Es war der ausdrückliche Wunsch vieler Vereine, dieses Turnier wieder zu veranstalten“, betonte ein zufriedener SEF-Abteilungsleiter Frank Contu. „Und am Ende war es richtig schön.“

Sieben Mannschaften hatten für den AH-Budenzauber gemeldet – und der Turnierplan machte ein Wiedersehen vieler Weggefährten möglich: Alle Mannschaften traten gegeneinander an und ermittelten so ihren Sieger. Am besten waren die Kicker um Max Riemensperger: Nach einem 3:1-Erfolg zum Auftakt gegen den VfB Hallbergmoos lief es für die Nachtcafe-Allstars wie am Schnürchen. Vötting wurde mit 6:0 besiegt, gegen Zolling stand ein 2:0 zu Buche, gegen Pulling gar ein 7:0 und gegen den SE Freising wieder ein 2:0. Den zweiten Gegentreffer musste das Team beim 1:1 gegen den TSV Allershausen hinnehmen. Das Remis reichte trotzdem, um sich vor den Ampertalern durchzusetzen. Platz drei sicherte sich der SV Pulling vor dem SE Freising, der SpVgg Zolling, dem VfB Hallbergmoos und dem SV Vötting.

Teuer bezahlt war der Turniersieg trotzdem fürs Nachtcafe-Team: Bereits im ersten Spiel hatte sich Chef und Keeper Riemensperger schwerer verletzt und musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden.

Ansonsten ging es beim Turnier vor allem um den Spaß und das Wiedersehen. Während beim Nachtcafe-Team hoch dekorierte Spieler wie Florian Wolf, Volker Lippcke (übernahm für Riemensperger im Tor) oder Bernd Häfele aufliefen, trafen sich beim SEF frühere Landesliga-Weggefährten. Dabei kehrten mit Andreas Sczudlek, Sebastian Gallus oder Marko Denic Spieler an ihre alte Wirkungsstätte zurück, die den Klub jahrelang geprägt hatten. (ms)