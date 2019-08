Mitfavorit Istanbul kämpft mit hausgemachten Problemen, Haag muss Fehlstart korrigieren

Personalnot schlägt sich auf die Form nieder

von Sebastian Dobler schließen

Zwei Spieltage ist die neue A-Klassen-Saison erst alt. Trotzdem gab es schon die einige dicke Überraschungen. Dazu gehört auch der BC Attaching II, der einen Traumstart mit zwei deutlichen Zu-Null-Siegen erwischte und von der Tabellenspitze grüßt.

Nicht so rosig schaut es hingegen bei zwei Vereinen aus, die man vor der Saison als Topfavoriten für den Aufstieg in die Kreisklasse auf dem Zettel hatte: Istanbul Moosburg und den VfR Haag aus der A-Klasse 6. Für beide geht es an diesem Wochenende darum, zurück in die Erfolgsspur zu finden.

TSV Allershausen III – SGT Istanbul Moosburg (So., 15 Uhr). So haben sich die Moosburger, die in der vergangenen Saison erst in den letzten Spielen Meisterschaft sowie Relegation abhaken mussten, den Auftakt in die neue Spielzeit sicher nicht vorgestellt: es hagelte eine 0:6-Heimklatsche gegen Attaching. Für den neuen Istanbul-Trainer Hasan Akzikara gab es dafür vor allem zwei Ursachen: Der Kader ist stark ausgedünnt und obendrein die Spieler nicht fit. „Bei uns fehlen aktuell zehn Spieler, die im vergangenen Jahr potenzielle Stammspieler waren“, so der Neu-Coach. „Drei Akteure haben uns im Sommer verlassen, sechs sind gerade im Urlaub und einer fällt bis zur Winterpause verletzungsbedingt aus. Das zog sich schon durch die gesamte Vorbereitung. Dementsprechend unfit sind meine Spieler aktuell auch.“ Das geringe Spielermaterial sowie die fehlende Fitness wurden den Moosburgern gegen Attaching bereits zum Verhängnis. Am morgigen Sonntag, wenn es auswärts gegen Aufsteiger Allershausen III geht, sieht es kadertechnisch nicht wirklich besser aus. Akzikara: „Die kommenden Partien werden sehr schwer für uns. Natürlich wollen wir wieder ganz oben mitspielen. Aktuell sind wir davon aber weit entfernt und haben ein großes Stück Arbeit vor uns! Nur mit genügend fitten Spielern können wir uns eingrooven, damit dann die Ergebnisse wieder stimmen.“



SpVgg Attenkirchen – VfR Haag (So., 15 Uhr). Deutlicher hätte der Unterschied zum Auftakt kaum sein können: Attenkirchen startete mit einem fulminanten 7:0-Erfolg zuhause gegen Moosburg/Neustadt in die neue Saison, Haag unterlag daheim dem Aufsteiger Palzing 0:3. Am zweiten Spieltag folgte für beide Mannschaften ein Remis – Attenkirchen 4:4 beim TSV Au II, Haag 1:1 beim TSV Moosburg II. Der schwache Saisonbeginn vom Kreisklassen-Absteiger Haag kam für Attenkirchen-Trainer Steven Ducat durchaus überraschend: „Dass die Haager einige Abgänge verschmerzen mussten, hat man mitbekommen. Trotzdem hätte ich sie zum Favoritenkreis um den Aufstieg gezählt. Der eine Punkt ist eindeutig zu wenig für die Ansprüche des VfR. Deshalb werden sie mit großer Wut im Bauch bei uns anreisen und unbedingt gewinnen wollen.“ Trotz Heimvorteil und aktueller Tabellensituation – Attenkirchen auf Platz zwei, Haag auf Rang zehn – sieht Ducat seine Mannen in der Außenseiter-Rolle: „Haag braucht die Punkte, wir wollen sie. Wir sind zwar eine junge, unbeschwerte Mannschaft, wissen aber auch, dass wir nicht jeden zuhause 7:0 weghauen werden. Uns erwartet ein sehr schweres Duell. In dieser Hinsicht war das Au-Spiel sehr wichtig für uns. Nach einem 0:3 noch einmal zurückzukommen, zeigt, dass die Mannschaft sich nicht aufgibt.“