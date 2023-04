A-Klasse 5: Allershausen marschiert Richtung Meisterschaft - Hohenkammer mit Wut im Bauch zum Sieg

Jederzeit Herr der Lage: Allershausen II – hier verteidigt Phongphat Khlongkhlaew den Ball gegen Dietersheims Tomas Holzer – spielte eine bärenstarke erste Hälfte. © Lehmann

Am Osterwochenende hat sich die Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Rückrunde herauskristallisiert: Allershausen II schlug mit dem SV Dietersheim den nächsten Konkurrenten, verteidigte dadurch seinen Fünf-Punkte-Vorsprung und sorgte dafür, dass es auf ein Rennen um Aufstiegsrelegationsplatz zwei zwischen den Eichenfeldern und dem MTV Pfaffenhofen hinauslaufen könnte.

Landkreis Freising – Im Keller verloren die Abstiegskandidaten, während der SV Hohenkammer seine aufsteigende Form mit einem Torspektakel bei Kirchdorf II bestätigte und sich damit Richtung Tabellenmittelfeld zu verabschieden scheint.

SC Kirchdorf II – SV Hohenkammer 3:5 (1:2). Seit 6 Uhr in der Früh waren die Gäste aus Hohenkammer schon auf den Beinen, um das Osterfeuer vorzubereiten. Der SC Kirchdorf II habe aber eine Verlegung abgelehnt. „Das habe ich nicht verstanden, und deshalb sind wir auch mit ein bisschen Wut im Bauch hingefahren“, sagt SVH-Coach Tobias Stöger. Dies schien die Gäste zu beflügeln, sie gingen kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit mit 3:1 in Führung.

Die Kirchdorfer kamen noch einmal zum Ausgleich, doch Hohenkammer hatte in der Schlussphase die passende Antwort. Während die SCK-Kicker ihren Trend mit torreichen, knapper Niederlagen fortsetzten, haben die Gäste nun ein gutes Polster auf die Gefahrenzone. „Unser Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, wird immer greifbarer. Und wir geben keine Ruhe, bis wir das geschafft haben“, sagt Stöger. Tore: 0:1 Adem Tiryaki (4.), 1:1 Simon Grünwald (39.), 1:2 Thomas Geier (40.), 1:3 Johannes Luginger (48.), 2:3 Andreas Brinninger (73.), 3:3 Simon Grünwald (81.), 3:4 Simon Strobl (88.), 3:5 Tobias Stöger (90.+2).

SG Eichenfeld-Freising – FCA Unterbruck II 2:0 (2:0). Mit einer unaufgeregten Vorstellung verteidigten die Eichenfelder Rang zwei. Durch zwei schön herausgespielte Treffer führte die SGE zur Pause mit 2:0, nach der Halbzeit spielten es die Gastgeber dann souverän herunter.

Gästetrainer Christian Gruber meinte: „Wir hätten den Anschlusstreffer machen müssen, doch die ganz zwingenden Chancen haben wir uns nicht erspielt.“ Besonders erfreulich für die Platzherren: Auch in seinem zweiten Spiel im Eichenfelder Tor blieb Neuzugang Josip Jankovic ohne Gegentor. Tore: 1:0 Niklas Reuter (6.), 2:0 Abdel Mbohou (26.).

SC Massenhausen – SV Kranzberg II 1:0 (1:0). Ein fußballerischer Leckerbissen war die Partie in Massenhausen nicht gerade. Trotzdem war SCM-Trainer Tobias Sigl am Ende zufrieden: „Im Gegensatz zu letzter Woche haben wir von Anfang an richtig Gas gegeben und dann im Grunde alles im Griff gehabt.“

Nach der Pause drückten die Gäste mehr und hätten laut Übungsleiter Tobias Baierl sogar einen Punkt verdient gehabt. „Wir haben momentan kein Glück im Abschluss, werden uns in den nächsten Wochen aber sicher wieder belohnen.“ Tor: 1:0 Wolfgang Birol (42.).

SV Dietersheim – TSV Allershausen II 0:4 (0:3). TSV-Coach Andreas Langer sah „unsere bisher beste erste Halbzeit“. Sein Team ging nur wenige Sekunden nach dem Anstoß in Führung und zeigte dann den Dietersheimern über 90 Minuten klar die Grenzen auf. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht anwesend. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du zur Pause mit 0:3 hinten liegst“, sagte SVD-Trainer Stanko Cimesa, der nur Lob für den Gegner übrig hatte: „Die sind einfach die spielerisch beste Mannschaft der Liga.“

Besonders freut die Allershausener, dass Toptorschütze Kim Peter seine Treffer Nummer 26 und 27 in dieser Spielzeit erzielte und damit seine Führung auf Dietersheims Seweryn Szczecina in der Torjägerliste auf sieben Buden ausbaute. Tore: 0:1 Dominik Gührs (1.), 0:2 Kim Peter (12.), 0:3 Dominik Gührs (36.), 0:4 Kim Peter (64.).

VfB Hallbergmoos III – TSV Reichertshausen 1:3 (0:1). Die Hallbergmooser zeigten erneut eine gute kämpferische Leistung, allerdings reichte es im Gegensatz zu den vergangenen beiden Partien nicht für einen Punkt. „Wir waren lange gut dabei, nach dem 1:2 haben wir aber aufgemacht“, sagt Coach Fabian Schum.

Als Nächstes geht es für die Dritte Mannschaft des VfB gegen die direkten Konkurrenten FC Neufahrn II und Hohenkammer. „Ich setze da auf unseren Kampfgeist. Momentan ist es sehr stark, wie alle mitziehen.“ Tore: 0:1 Simon Neubauer (6.), 1:1 Thomas Kätzlmeier (53.), 1:2 Giorgi Tsiklauri (58.), 1:3 Manuel Bednarik (62.).

MTV Pfaffenhofen – FC Neufahrn II 2:1 (0:1). FCN-Trainer Michael Ködel war mit mehreren Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden. Seine Truppe war mit einer überraschenden 1:0-Führung in die zweite Halbzeit gegangen, kassierte dann jedoch zwei Zeitstrafen, von denen Ködel nur eine als berechtigt bewertet. „In Unterzahl ist es gegen eine Erste Mannschaft natürlich schwer“, sagt der Coach, dessen Team prompt zwei Gegentreffer hinnehmen musste.

Danach flog noch Schlüsselspieler Patrick Gerspacher mit Rot vom Platz, und den Neufahrnern wurde ein Handelfmeter verweigert – beides laut Ködels Ansicht Fehlentscheidungen. Trotzdem blickt er positiv auf das Kellerduell gegen den VfB Hallbergmoos III am kommenden Sonntag voraus: „Wir haben das gut gemacht, sind gerade ganz gut drauf und werden Gas geben. Wenn nicht, sieht es schlecht für uns aus.“ Tore: 0:1 Fabian Elmazai (9.), 1:1/2:1 Julian Kornas (65./80.). (Sebastian Bergsteiner)