Allershausener Hallencup: Budenzauber mit 131 Torjubelarien

Am Ende fehlte nur ein Siebenmeter zur Titelverteidigung. Vorjahressieger SVA Palzing kegelte am Samstagabend beim Allershausener Hallencup erst die Hausherren im Siebenmeterschießen raus, verlor dann jedoch im Finale gegen Attaching das Glücksspiel vom Punkt.

Allershausen – Die Allershausener tragen ein klassisches Hallenturnier mit dem „normalen“ Ball und mit Banden aus. Dieser Budenzauber hatte hohen Unterhaltungswert, denn schon in der Vorrunde gab es 95 Tore zu bestaunen. Das sind immerhin 4,75 Treffer im Schnitt. Die Finalspiele und die beiden Siebenmeterschießen miteingerechnet, landete das Runde also 131 Mal im Eckigen. Maciej Machi vom TSV Allershausen war am Ende mit acht Buden bester Torschütze.

Als Favoriten kristallisierten sich die beiden ungeschlagenen Gruppensieger heraus: Der BC Attaching hatte zwar einige enge Matches, gewann aber alle vier Partien. In der anderen Gruppe marschierte Allershausen mit drei Siegen und einem Unentschieden als Erster in die Vorschlussrunde. Im letzten Duell gab’s ein 1:1 gegen den SC Kirchdorf, der jedoch nur mit einem Erfolg noch Chancen aufs Weiterkommen gehabt hätte.

Im Halbfinale nahm das Drama dann seinen Lauf. Zuerst gewannen die Attachinger ihr fünftes Match mit 3:2 gegen den SV Riedmoos. In der hektischen Schlussphase dieser engen Partie kassierte Riedmoos eine Zeitstrafe und bremste so seine eigene Jagd auf den Ausgleich. Der TSV Allershausen war in seinem Halbfinale früh auf Endspielkurs: Das Team führte mit 2:0, fing sich dann aber noch zwei Treffer der Palzinger ein. „Da waren wir einfach nicht clever genug“, analysierte TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. Allershausen gab den Sieg aus der Hand – und im Siebenmeterschießen, bei dem für jeden Klub zunächst drei Schützen nominiert wurden, ging alles ganz schnell: Die Hausherren scheiterten zwei Mal am Palzinger Torhüter Manfred Bullock – und damit war die Messe gelesen. Die Grün-Weißen trafen zwei Mal, und damit stand der Titelverteidiger wieder im Endspiel.

+ Endstation Halbfinale: Allershausen I (gelb) wurde Dritter – hier eine Szene aus dem Spiel gegen Kranzberg. © Bauer

Hier musste – passend zu diesem spannenden Turnier – die Entscheidung ebenfalls im Siebenmeterschießen fallen. Diesmal ging das Glücksspiel in die Verlängerung, sodass alle schießen mussten, ob sie wollten oder nicht. Beide Torhüter mussten somit in einer Runde gegeneinander ran – und beide brachten den Ball nicht im Tor unter. Letztlich erzielte Imouroine Ouro-Agouda den goldenen Treffer zum 9:8-Sieg der Attachinger, die seit Jahren in Allershausen antreten, jedoch bisher nie eine der tragenden Rollen gespielt hatten. Sechs Erfolge in sechs Partien beantworten auch klar die Frage, ob der Turniersieg für Trainer Enes Mehmedovic und seine Fußballer in Ordnung geht. Philipp Jordan betonte, „dass der BC Attaching sich diesmal den Sieg verdient hat“.

Der Allershausener Hallencup war für die Gastgeber – auch ohne Finalteilnahme – wieder ein schönes Turnier. Die Teams aus der direkten Nachbarschaft waren Garanten für prickelnde Spiele und lockten heuer wieder etliche Zuschauer in die Halle.

