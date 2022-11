Kreisliga: Unterbruck holt 2:0-Rückstand auf, Allershausen mit Sahnetag

TSV trumpft auswärts groß auf

Allershausen gewann in Walpertskirchen mit 5:0, die Unterbrucker Kicker holten beim 2:2 gegen Eitting ein 0:2 auf.

Unterbruck/Allershausen – Allershausen hatte einen Sahnetag erwischt und gewann in Walpertskirchen deutlich mit 5:0, während die Unterbrucker Kicker beim 2:2 gegen Eitting ein 0:2 aufholten.

FCA Unterbruck – FC Eitting 2:2 (0:1). Die 130 Zuschauer dürften ihr Kommen nicht bereut haben. Der FCA Unterbruck setzte mit Kontern die ersten Duftmarken, ehe der FC Eitting das Spiel an sich riss und durch Lukas Petermeier mit 1:0 in Führung ging (38.). Der Gast kam nach einem Eckball glücklich zum 2:0 durch Christoph Härtl (55.) – damit schien die Partie bereits entschieden zu sein. Es deutete alles darauf hin, dass die Eittinger den Dreier im Verwaltungsmodus nach Hause bringen würden.

Doch weit gefehlt: Erst wurde Andreas Hohlenburger mit einem weiten Ball auf den Weg zum 1:2 geschickt (61.) – und nicht mal 60 Sekunden später tanzte Pascal Preller den Keeper aus und machte das 2:2 (62.). Nach dem Doppelschlag hatten die Unterbrucker noch zwei Riesenchancen zur eigenen Führung. Aber auch Eitting vergab in einem höchst unterhaltsamen Fußballspiel kurz vor Schluss noch einen Matchball. Unter dem Strich ging das Unentschieden somit in Ordnung.

SV Walpertskirchen – TSV Allershausen 0:5 (0:3). Nach dem Remis des FCA stehen die Allershausener punktgleich mit Eitting auf Rang vier. Eine Woche nach dem 0:4 in Eching reiste der TSV angeschlagen nach Walpertskirchen – und überraschte sich am Ende fast selbst. Schließlich hatte der SVW am vergangenen Spieltag den Liga-Zweiten Moosinning II mit 5:0 abgeschossen. Aber diese Kreisliga 2 ist eben eine Wundertüte.

Das kleine Schützenfest eröffnete Jannis Pankau mit einem unstrittigen Foulelfmeter (23.), nur zwei Minuten später legte Alexander Holzmaier nach. Nach dem 3:0 von Phongphat Khlongkhlaew (36.) ging es mit einer klaren Führung in die Kabine – und die ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel versuchte es Walpertskirchen noch einmal, aber auch in der Phase hielt der TSV dagegen. Domenik Baller machte mit dem 4:0 den Sack zu (75.), bevor mit Viktor Siebert der Kleinste noch ein Kopfballtor machte (90.+8). (nb)