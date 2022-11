„Handlungsschnelligkeit ein generelles Problem“ - Brachtel analysiert 0:3 gegen Mölders-Klub

Laufen derzeit oft hinterher: Die Hallbergmooser – hier mit (v. l.) Johannes Petschner und Tobias Krause – warten seit Mitte September auf ein Erfolgserlebnis. Foto: Riedel © Riedel

Immer und immer wieder sieht sich Florian Brachtel die Videos von den Spielen des VfB Hallbergmoos an und sucht nach Ursachen für die Gegentore und Niederlagen.

Hallbergmoos – Im Fall des 0:3 (0:2) gegen den TSV Landsberg (wir berichteten) war die individuelle Klasse des Gegners nur ein Grund. Der Co-Trainer hat einmal mehr festgestellt, dass sein Team aufgrund von mangelndem Selbstvertrauen und der Angst vor Fehlern ins Hintertreffen gerät.

Dem VfB-Analytiker sind die Szenen, in denen die Spieler entscheiden müssen, wohlbekannt. Geht man den Schritt nach vorne, gibt es unweigerlich einen Zweikampf. Meistens aber machen die Kicker den Schritt zurück in die Verteidigungsposition – und das bedeutet, dass sie nur noch auf die Aktionen des Gegners reagieren können. „Dabei wollen wir eigentlich agieren statt reagieren“, sagt Brachtel und kommt zu dem Schluss, „dass das Thema Handlungsschnelligkeit ein generelles Problem bei uns ist“. Im Training arbeiten die Hallbergmooser seit geraumer Zeit daran, aber auf dem Platz werden die Spieler viel zu oft in passive Situationen gedrängt. Und auf dem hohen Niveau der Bayernliga benötigen die Gegner nicht viele solcher Gelegenheiten, um ihre Tore zu machen.

Führungstreffer durch Ex-Profi: Sascha Mölders erzielt das 0:1 nach zwölf Minuten

Der Co-Trainer sieht in der Anfangsphase der Partie ein gutes Beispiel. „Die ersten zehn Minuten waren wir ganz gut im Spiel“, hat Brachtel analysiert. Der VfB verzeichnete in dieser Phase auch eine offensive Szene, aus der mit etwas mehr Entschlossenheit und Konsequenz eine große Torchance hätte werden können. Landsbergs erste Möglichkeit und der erste Ballkontakt von Ex-Profi Sascha Mölders waren dann gleichbedeutend mit dem 0:1-Rückstand (12.).

Brachtel betont, dass man dem Team in puncto Mentalität und Einsatz keinen Vorwurf machen könne. Derzeit fehlen einfach das Selbstvertrauen und die Überzeugung, was sich in den Zweikämpfen genauso bemerkbar macht wie bei den im Ansatz gefährlichen, aber dann doch verpuffenden Offensivaktionen.

Der VfB muss sich in die Winterpause retten, um, nach einer Pause für Körper und Geist, in der Vorbereitung die Basics angehen zu können. Allerdings haben die Hallberger unter anderem noch die wichtige Begegnung Ende November beim Drittletzten Türkspor Augsburg, der zur Zeit zwei Punkte vor dem Tabellenvorletzten aus der Flughafengemeinde liegt. (nb)