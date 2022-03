Alles Kopfsache: TSV Eching kommt beim Vorletzten nicht über ein 1:1 hinaus

Immerhin über den ersten Punktgewinn in 2022 freuten sich Anna-Lena Beer (l.) und die TSV-Fußballerinnen. © Lehmann

Ein Unentschieden haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching in Hebertshausen geschafft. Dabei wäre allerdings deutlich mehr drin gewesen.

Eching – Die Fußballerinnen des TSV Eching haben weiter mit mentalen Problemen zu kämpfen. So reichte es für die BOL-Frauen am Sonntag nur für ein 1:1 (0:1)-Remis beim Tabellenvorletzten SpVgg Hebertshausen. Dennoch sind die Zebras froh über ihren ersten Punktgewinn in diesem Jahr.

Bei traumhaftem Fußball-Wetter und auf einem ausgezeichneten Rasen dominierten die Gäste aus Eching die erste Spielhälfte. Auch schafften sie es diesmal, in den Anfangsminuten den Kasten sauber zu halten. Allerdings musste Sabrina Wörmann, die nach über eineinhalb Jahren wie-der im Tor stand, nach einer halben Stunde hinter sich greifen. Zuvor waren die TSV-Fußballerinnen nicht richtig in die Zweikämpfe gegangen, am Ende kullerte die Kugel zum 0:1 über die Linie (31.).

TSV Eching: Isabell Gmelch gleicht zum 1:1 aus

Kurz nach der Pause schlugen die Echinger Mädels zurück: Sie eroberten auf Höhe des Sechzehners das Spielgerät. Und schließlich war es Isabell Gmelch, die nach einer „holprigen Aktion“ das Leder zum 1:1 ins Tor bugsierte (50.), schildert TSV-Coach Jan Strehlow, der viele fußballerische Fehler seines Teams sah. In der Schlussphase praktizierten die Gäste noch ein regelrechtes Powerplay, das jedoch nicht zu Zählbarem führte. Letztlich teilten sich die Mannschaften die Punkte.

„Die Partie reiht sich ein in die Kategorie von Spielen, die wir definitiv gewinnen hätten müssen“, bedauert Strehlow. „Doch immerhin ist der Abstand zu Hebertshausen gleich geblieben.“ Gleichwohl bringen die vielen Fehler zusätzliche Laufarbeit mit sich – das sei „alles Kopfsache“. Bereits am Freitag (19 Uhr) wartet mit dem Tabellenzweiten TSV Eiselfing jedoch ein ganz anderes Kaliber. Die Echingerinnen hoffen, dass sie ihren Heimvorteil nutzen können. Allerdings hängt vieles von der Kaderstärke ab. fk

Spielstatistik:

SpVgg Hebertshausen – TSV Eching 1:1 (1:0)

Aufstellung: Wörmann – Aberl, Tsanaka, Grund, Chudicek, Koroma (75. Moser) – Beer, Mederl, Hoxha (75. Heckmair) – Gmelch, Rebenschütz.

Tore: 1:0 Baron (31.), 1:1 Gmelch (50.).

Gelbe Karten: Koroma, Hoxha, Chudicek.

Schiedsrichter: Leonardo Habermehl (SpVgg Erdweg).

Zuschauer: 35.

