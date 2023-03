„An den Spielern lag es nicht“: Attenkirchen-Coach Ducat zieht die Reißleine

Steven Ducat (40) wollte nicht näher auf die Gründe für seinen Abschied eingehen. © FuPa

Steven Ducat hat seinen Trainerposten bei der SpVgg Attenkirchen abgegeben. Über die genauen Gründe schweigt er. Der Nachfolger steht schon fest.

Attenkirchen – Kurz vor dem Wiederauftakt in der A-Klasse 6 haben sich bei den Fußballern der SpVgg Attenkirchen die Ereignisse überschlagen. Der Plan lautete, dass Steven Ducat das Team noch bis zum Ende der Saison als Trainer betreut. Doch die, wie er sagt, „Geschehnisse der letzten Wochen“ hätten dies verhindert: Wenige Tage vor dem ersten Punktspiel in Tegernbach kündigte Ducat seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung. Der Verein reagierte überrascht, handelte aber sofort und stellte nun das Attenkirchener Urgestein Christian Hobmeier als Coach vor. Er unterschrieb bis zum Saisonende.

Ducat: Spieler haben Verständnis für den Schritt gezeigt

Steven Ducat wollte nicht näher auf die genauen Gründe für seinen schnellen Abschied eingehen, betonte jedoch: „An den Spielern lag es definitiv nicht. Sie haben sich alle sehr gut verhalten.“ Nach seiner Entscheidung habe er viele Anrufe von seinen ehemaligen Schützlingen bekommen. „Sie haben Verständnis gezeigt, warum ich die Reißleine ziehen musste.“ Er wünsche ihnen „maximalen Erfolg“ für die restliche Runde.

Christian Hobmeier (49) übernimmt die Mannschaft bis zum Saisonende. © FuPa

Knapp vier erfolgreiche Jahre liegen hinter ihm als Attenkirchener Trainer. In 56 Ligaspielen gab es gerade einmal acht Niederlagen – und zu Hause musste sich die SpVgg unter Ducats Regie sogar nur zweimal geschlagen geben.

Hobmeier sitzt schon am Sonntag auf der Trainerbank

Attenkirchens Abteilungsleiter Alexander Thalhammer zeigte sich in seinem ersten Statement etwas verwundert über die Kündigung. „Aber wir mussten sie natürlich akzeptieren, auch wenn wir wenig begeistert waren.“ Insbesondere der Zeitpunkt so kurz vor dem Wiederauftakt sei ziemlich unglücklich gewesen. „So viel Zeit blieb uns daher nicht, um einen Nachfolger zu finden. Wir wurden aber schnell tätig.“ Mit Erfolg: Der vereinslose Christian Hobmeier stellte sich schließlich zur Verfügung. Der 49-Jährige trainierte die SpVgg bereits vor einigen Jahren, zuletzt hatte er den TSV Au von der Kreisklasse hinauf in die Kreisliga geführt. Thalhammer: „Wir sind ihm sehr dankbar, dass er bereits am Sonntag auf der Trainerbank sitzt.“

Als Tabellendritter habe die SpVgg weiter den Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen, sagt der Abteilungsleiter. „Der Aufstieg ist aber wohl nicht mehr realistisch. Dafür sind Langenbach und Istanbul Moosburg schon zu weit entfernt.“

Bernd Heinzinger

