FCA Unterbruck: An Torfrau gescheitert - „Das war einfach eine blöde Situation“

Der FCA Unterbruck unterlag trotz drückender Überlegenheit. © Hillebrand

Erneut keine Punkte gab es für das Frauenteam des FCA Unterbruck. Trotz einer starken ersten Hälfte unterlag man in der Kreisliga-Partie beim SV Geroldshausen unglücklich mit 0:2 (0:0).

Unterbruck – Von Beginn an waren die FCA-Frauen sehr stark überlegen. Bei vier hochkarätigen Möglichkeiten hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, mit einer deutlichen Führung in die Pause zu gehen. Doch Geroldshausens Torfrau Tina Wendler (ehemals FC Ingolstadt) war nicht zu überwinden. „Das war einfach eine blöde Situation, wenn du so überlegen spielst und die gegnerische Torfrau einfach alles hält“, bedauerte Coach Norbert Mößmer.

In der zweiten Hälfte lag die FCA-Mannschaft nach einem unglücklichen Pressschlag mit 0:1 (65.) zurück. Das Spiel war praktisch entschieden. Nach einer Ecke kassierte man noch den Treffer zum 0:2-Endstand (79.). „Wir haben heute einfach Pech gehabt“, so der Trainer, der in den letzten Partien eine gute Leistung seines Teams zu sehen bekam. (Franziska Kugler)