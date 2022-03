Attenkirchen-Coach Urban: „Ich hätte sie in der Halbzeit nicht so loben sollen“

Eine starke Partie zeigte Attenkirchens Johanna Lachner (M.). Allerdings fehlte der SpVgg-Mannschaft am Ende das nötige Quäntchen Glück, um gegen den ESV München-Freimann etwas Zählbares mitzunehmen. © Michalek

Ein kurzer Durchhänger nach der Pause hat die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen einen Punkt gekostet. Sie unterlagen Freimann mit 0:1.

Attenkirchen – Mit einem coronageschwächten Team konnten die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen nicht punkten: Der Tabellendritte ESV München-Freimann setzte sich hauchdünn mit 1:0 (0:0) durch. Trotzdem zeigte man sich bei der SpVgg sehr zufrieden mit der Leistung.

Viele Chancen, keine Tore

Die Gastgeberinnen kamen gut in die Partie und hatten in der ersten Hälfte mehr Spielanteile. Insbesondere über Versuche nach Ecken, die oft erst auf der Linie geklärt werden konnten, setzten sich die Attenkirchenerinnen in Szene. „Aber ich hätte sie in der Halbzeit wohl nicht so loben sollen“, witzelte Coach Alex Urban, dessen Team nach der Pause einen Durchhänger hatte. Die Folge: Nach einem schönen Freistoß lagen die SpVgg-Frauen nicht unverdient mit 0:1 zurück (58.). Im Anschluss war die Mannschaft aber wieder hellwach und überzeugte mit gutem Pressing und vielen Chancen. Vor allem Johanna Lachner zeigte eine starke Partie. Der ESV ließ sich tief in die eigene Hälfte fallen und brachte den Sieg nach Hause.

„Dieses Mal war das Glück nicht auf unserer Seite“, bedauerte Urban, dessen Team zuletzt arg von Corona gebeutelt wurde. „Nächsten Sonntag in Grafing muss aber ein Sieg her. Dann werden wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.“

Spielstatistik:

SpVgg Attenkirchen – ESV Freimann 0:1 (0:0)

Aufstellung: Schreiner – Lobmeier (19. Ziegltrum), A. Kiermeier (18. Aumann), Nieder – Festner, Humplmaier, Böhlmann, J. Lachner (30. Linseisen), Betzenbichler – V. Kiermeier (20. Kaindl), E. Lachner (18. Förg).

Tor: 0:1 Sedlmeier (58.).

Gelbe Karte: Lobmeier.

Schiedsrichter: Martin Neumayr (SV Kranzberg).

Zuschauer: 55.

