Attenkirchen schenkt Führung her – Heimpleite der SpVgg – Istanbul erledigt Pflicht gegen Palzing II

Von: Bernd Heinzinger

Hart, aber fair: Moosburgs Benedikt Wagner schirmt das Leder gegen Matthias Linseisen (Attenkirchen) ab. Foto: Lehmann © Lehmann

Freising – Eine hohe Führung brachte der SpVgg Attenkirchen nichts – man unterlag im Duell um den dritten Rang in der A-Klasse 6 dem TSV Moosburg. Tabellenführer SGT Istanbul machte derweil durch einen souveränen 3:0-Heimerfolg einen weiteren Schritt in Richtung Kreisklasse.

SpVgg Attenkirchen – TSV Moosburg 3:4 (3:1). Die Gastgeber führten bereits vermeintlich sicher mit 3:0 – und TSV-Trainer Hans Heim gab zu: „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keine Hoffnung mehr, zumal Attenkirchen als sehr heimstark gilt.“ Das Tor kurz vor der Pause habe allerdings für einen Kick gesorgt, und durch drei Wechsel setzte Heim im zweiten Abschnitt auf Offensive pur beim TSV: „Wir drehten die Partie anschließend komplett. Ich bin stolz auf die Leistung.“

In der Schlussphase verschoss Attenkirchen sogar noch einen Elfmeter, weshalb der Auswärtserfolg der Neustädter schon ein wenig glücklich gewesen sei. „Aber wir haben nie aufgehört, und der Erfolg gibt Selbstvertrauen“, betonte Heim. Attenkirchens Sportlicher Leiter Alexander Thalhammer meinte nur trocken: „Das Spiel hätten wir niemals mehr verlieren dürfen.“

Tore: 1:0/3:0 Vitus Linseisen (8./32.), 2:0 Marcus Klaas (32./FE), 3:1/3:4 Benedikt Wagner (43./81.), 3:2 Tobias Gessler (58.), 3:3 Maximilian Knödler (79.).



SV Langenbach – SC Tegernbach 3:2 (3:0). Fast hätte es in Langenbach eine weitere erfolgreiche Aufholjagd gegeben. SVL-Trainer Frank Vanselow erklärte, dass seine Truppe über 60 Minuten dominiert habe: „Wir hatten sogar noch mehrmals die Chance, zu erhöhen.“ Das 3:1 fiel durch einen krassen Abwehrfehler – und anschließend habe man die Kontrolle verloren: „Plötzlich rannte Tegernbach an und wir dürfen uns bei Torhüter Rainer Summer bedanken, dass die drei Punkte bei uns blieben“, so Vanselow. Der Langenbacher Keeper parierte in der Schlussphase zweimal überragend. Generell sah der Trainer der Hausherren ein verrücktes Spiel: „So etwas brauche ich nicht häufiger.“

Tore: 1:0 Julian Hauner (15./FE), 2:0 Simon Stephan (31.), 3:0 Max Zwinzscher (38.), 3:1 Andreas Huber (75.), 3:2 Martin Ewerling (83.).

SGT Istanbul Moosburg – SVA Palzing II 3:0 (2:0). Hauptsache gewonnen, so lautete das Fazit von Gökhan Doruk, dem Sportlichen Leiter Istanbuls: „Eine bewundernswerte spielerische Vorstellung zeigten wir heute nicht. Das verhinderte Palzing mit seiner defensiven Taktik.“ Sieben bis acht Mann der Gäste seien stets hinten gestanden: „Da fanden wir die Lücken nicht.“

Trotzdem hatte Moosburg die Sache nach zwei schnellen Toren bereits sicher im Sack. Von den Gästen kam nach vorne so gut wie gar nichts. Doruk: „Die drei Punkte sind wichtig. Manchmal musst du einfach auch auf diese Weise gewinnen.“

Tore: 1:0 Furkan Tuncer (3.), 2:0 Mahmut Yarac (11./FE), 3:0 Martin Redl (91./ET).



FC Wang – SV Geroldshausen 0:5 (0:2). Wangs Trainer Robert Wanka sprach von einer absolut und auch in dieser Höhe verdienten Niederlage: „Bis auf einen Freistoß haben wir nicht ein einziges Mal aufs gegnerische Tor geschossen.“ Dabei hätten seine Männer in den ersten 20 Minuten noch gefällig gespielt. „Nach den blöden Gegentoren sind wir aber in unseren alten Trott verfallen“, so Wanka.

Tore: 0:1/0:3 Maximilian Huber (34./51./FE), 0:2 Simon Häußler (35.), 0:4 Robert Kohlhuber (55.), 0:5 Michael Schrag (85.).



BC Attaching II – SC Oberhummel 2:1 (0:1). Ein wenig glücklich, aber mit Blick auf die Spielanteile verdient habe seine Truppe gewonnen, meinte BCA-Coach Thomas Stampfl. Nach einem Elfer geriet Attaching II ins Hintertreffen, beim Ausgleich sei der Ball abgefälscht zum frei stehenden Pascal Paringer gekommen.

Mit Kampfgeist machte der BCA weiter und holte sich den Dreier: „Der Sieg war enorm wichtig. Jetzt haben wir wieder acht Punkte Vorsprung auf Wang“, freute sich Stampfl.

Tore: 0:1 Dennis Baumgartner (35./FE), 1:1 Pascal Paringer (65.), 2:1 Simon Emmersberger (88.).



VfR Haag – SV Oberhaindlfing ausgefallen. Die Haager Spielfläche gleicht auch bei besserem Wetter einem Acker, durch den Regen wurde sie unspielbar. VfR-Trainer Volker Lippcke einigte sich mit Stephan Lechner (SVOA) auf eine Verschiebung. Der Termin steht noch nicht fest.