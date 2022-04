Attenkirchen: Spitzenspiel um die Tabellenführung - SpVgg Mauern zu Gast bei Verfolger

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Tor zum Endstand: Attenkirchens Torjäger Christian Lorenz markierte mit seinem 31. Saisontreffer den 1:1-Ausgleich im Spitzenspiel gegen den VfR Haag. © lehmann

In Attenkirchen kommt es zum Gipfeltreffen. Zu Gast beim ist der Tabellenführer aus Mauern. Bei einem Sieg können die Hausherren an den Gästen vorbeiziehen.

Attenkirchen – Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse 6 spitzt sich zu: Am Freitag, 19.30 Uhr, bittet der Tabellendritte SpVgg Attenkirchen (51 Punkte) den Ligaprimus SpVgg Mauern (53 Zähler) zum Tanz. Für Attenkirchens Trainer Steven Ducat lastet der Druck dabei auf den Gästen: „Die wollen unbedingt aufsteigen. Während wir nur gewinnen können, kann Mauern alles verlieren.“

Um eine Chance zu haben, müsse seine SpVgg irgendwie die mit Abstand beste Abwehr der Liga knacken, betont Ducat. „Das wird natürlich sehr schwer. Aber deren Nummer eins fehlt – und schließlich haben wir einen sehr starken Angriff.“ Durch die bislang so beeindruckenden Leistungen hätten sich seine Männer dieses Duell verdient. „Wir haben die komplette Saison auf so einen Moment hingefiebert und spielen voll auf Sieg.“

Mauerns Coach Georg Pfüller spricht von einem „Endgame“ und erwartet eine spektakuläre Partie zwischen zwei enorm offensivstarken Mannschaften: „Ich habe aber Ver-trauen in unsere Defensive.“ Sein Team müsse unbedingt gegnerische Freistöße in Tornähe verhindern, „da sind die Attenkirchener stark“. Seine Fußballer seien auf alle Fälle heiß auf die Partie: „Ich habe schon im Training gemerkt, dass sie richtig Bock haben. Wir wollen Platz eins verteidigen.“ Beide Mannschaften treten annähernd in Bestbesetzung an, einer klasse Partie vor einer großen Kulisse steht also nichts im Weg. (Bernd Heinzinger)