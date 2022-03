Auf Augenhöhe, aber ohne Ausbeute: VfB Hallbergmoos verliert in Landsberg

Von: Nico Bauer

Andreas Kostorz erzielte per Freistoß sein sechstes Saisontor. © Bauer

Der VfB Hallbergmoos hat eine vermeidbare Niederlage in Landsberg kassiert. Das Problem: Andere Bayernliga-Kellerkinder haben gepunktet.

Hallbergmoos – Grundsätzlich ist eine Niederlage bei einer der besten Mannschaften der Liga kein Beinbruch. Doch in diesem Fall war es besonders schmerzhaft. Der TSV Landsberg setzte sich am Samstagnachmittag mit 2:1 (2:1) gegen den VfB Hallbergmoos durch. Dabei agierte das Bayernliga-Team von Trainer Matthias Strohmaier lange Zeit auf Augenhöhe und ließ eine große Chance liegen.

In den bisherigen sieben Rückrundenpartien hatten die Hallbergmooser in der Defensive sehr kompakt gestanden und lediglich zwei Gegentore zugelassen. In Landsberg war das ein Stück weit anders, weil der VfB nicht wirklich ins Spiel kam und fast schon um den Gegentreffer bettelte. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde fiel dieser dann auch, Kevin Gutia war für den TSV zur Stelle. Zu diesem Zeitpunkt war der frustrierende Arbeitstag von Spielertrainer Matthias Strohmaier zumindest auf dem Feld schon beendet: Er musste bereits nach acht Minuten mit muskulären Problemen raus.

Kostorz extrem effektiv bei Freistößen

Erst als sie in Rückstand lagen, fanden die Hallbergmooser besser in die Partie und waren nun ein gleichwertiger Gegner. Und dann kam Andreas Kostorz: Der Lenker des Hallbergmooser Spiels ist seit der Winterpause wieder extrem effektiv bei seinen Freistößen, bei denen sich der Gegner fast aussuchen darf, wo es einschlägt, und die Latte oft der einzige Retter ist. Diesmal half das Aluminium nicht weiter, als Kostorz aus zentraler Position flach an der Mauer vorbeischoss (33.).

Der Ausgleich war verdient, hatte mit gerade mal fünf Minuten jedoch nur eine kurze Halbwertszeit. Dann traf Steffen Krautschneider, mit dem VfB-Coach Strohmaier schon beim 1. FC Schweinfurt 05 zusammengespielt hat. Der Stürmer macht gerne auch mal aus Halbchancen Tore, aber diese besonderen Fähigkeiten brauchte es diesmal nicht: Bei drei Duellen waren die Hallbergmooser viel zu weit von den Gegenspielern entfernt. Der Diagonalball von der Mittellinie, die Weiterleitung am Strafraum sowie Krautschneiders Abschluss zum 2:1 geschahen recht ungestört (38.). Das war kein bayernliga-taugliches Defensivverhalten.

Der letzte Pass kommt nicht an

Auch wenn die Hallbergmooser Fußballer keine Punkte aus Landsberg mitnehmen konnten, so bleibt zumindest die Erkenntnis, dass sie in der zweiten Halbzeit das Spiel bestimmen konnten. Die Hausherren kamen hinten nahezu nicht mehr heraus, gerieten aber auch nicht wirklich in Gefahr. Die Hallberger investierten viel, versuchten einiges, fanden jedoch nicht den passenden Schlüssel zum verschlossenen Tor. Der letzte Pass kam nicht an, Flanken verpufften, und so gab’s auch am Ende mit der vollen Offensivkapelle nicht diese Torszene, bei der der Ausgleich greifbar gewesen wäre.

Unterm Strich steht ein ordentlicher Auftritt mit einer vermeidbaren Niederlage gegen eine Mannschaft, die alles andere als übermächtig war. Richtig bitter wurde das 1:2 durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen: Gundelfingen hat durch einen Sieg die Relegationsplätze verlassen, Pullach drehte beim 3:1 gegen Spitzenreiter Hankofen einen Rückstand. An diesem Wochenende ist der Abstiegskampf für den VfB deutlich härter geworden, weil nun nahezu alle Kellerkinder punkten. Vor allem aber wird immer klarer, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Der Druck steigt wieder, aber noch hat der VfB genügend Siegchancen.

Spielstatistik:

TSV Landsberg – VfB Hallbergmoos 2:1 (2:1)

Aufstellung: Kozel – Petschner (46. Diranko), Strohmaier (8. Opitz), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (52. Sahin), Schmit, Krause (78. Gasteiger) – Werner – Aygün (85. Hammerl).

Tore: 1:0 Gutia (17.), 1:1 Kostorz (33.), 2:1 Krautschneider (38.).

Gelbe Karten: Kostorz, Petschner, Schmit, Giglberger.

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen).

Zuschauer: 230.

