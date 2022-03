Auf dem Zahnfleisch

Teilen

Michael Stiller: Allershausens Trainer blieb mit seinem Team ohne Punkt. © fupa

Der TSV Allershausen kassierte beim FC Eitting eine verdiente 0:1-Niederlage.

Allershausen - Im Nachholspiel der 17. Runde waren die Gastgeber von Beginn an überlegen und drängten die mit einem Rumpfteam angereisten Gäste in die Defensive. Gute Chancen hatte nur der FC Eitting. So traf Maximilian Jäkel aus 16 Metern aber nur die Latte (20.). Die rettete vor der Pause nochmal für Allershausen, als Eittings Christoph Härtl einen schönen Kopfball ans Gebälk setzte (28.). Trotz drückender Überlegenheit des FCE stand es zur Pause 0:0. Im zweiten Durchgang ging es erstmal so weiter. Nach einem Freistoß von Härtl kam der Ball zu Florian Huber, der aus spitzem Winkel aber nur den Pfosten traf (67.). Gerade als Eittings Angriffswirbel zu erlahmen drohte und aufseiten der Gäste die Hoffnung auf ein Unentschieden aufkeimte, gelang den Gastgebern doch noch die Entscheidung. Florian Huber grätschte in eine Flanke von rechts und bugsierte den Ball an TSV-Keeper Andreas Ettl vorbei ins Tor (74.). „Das heute war kämpferisch wirklich ordentlich“, bescheinigte TSV-Trainer Michael Stiller seiner Mannschaft: „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher und haben durch Corona und Verletzungen keine Leute. Dann kannst du hier nur alles rein schmeißen und das hat halt heute nicht gereicht. Da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Sieg für Eitting war verdient.“