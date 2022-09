Auf Rekord-Jagd: SV Pulling strebt neuen Startrekord an - Fünf Erfolge in Serie

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Einen Favoriten ärgern: Attaching II mit Nico Franke (l.,) bekommt es mit Absteiger TSV Moosburg zu tun. Foto: Lehmann © Lehmann

Der SV Pulling ist bisher perfekt in die Saison gestartet. Mit dem fünften Sieg könnten der SV sogar einen neuen Start-Rekord aufstellen.

Pulling – In der vergangenen Saison hauchdünn dem Abstieg entronnen, jetzt ein überragender Start mit vier Siegen: Der SV Pulling schwebt in der A-Klasse 5 in nie für möglich gehaltenen Sphären. Vor dem Duell am Sonntag (12 Uhr) gegen den Aufsteiger SV Hohenkammer sagt Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer: „Wir sind alle erstaunt, bleiben angesichts der letzten Saison aber auch auf dem Boden.“

Worte darüber, dass es in dieser Saison mit einem Platz ganz oben klappt, bleiben aus: „Für uns ist die aktuelle Bilanz eher ein Puffer dafür, dass es nicht wieder eine so nervenaufreibende Runde wie in den vergangenen sechs Jahren wird.“ Da spielte der SV Pulling erst in der Kreisklasse, dann in der A-Klasse stets gegen den Abstieg: „Dadurch sind wir alle ganz schön geschlaucht.“

Den aktuellen Höhenflug hätte die Mannschaft vor allem dem neuen Trainer Andreas Eckardt zu verdanken. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern kannte er die Spiele allesamt nicht, für Pellmeyer ein Vorteil: „Dadurch schaute er sich alle Spieler von Null auf an und alle mussten sich neu beweisen.“ Die Alteingesessenen durften sich nicht mehr auf ihren Lorbeeren ausruhen, es sei ein neuer Drive entstanden: „Die Ansage Eckardts ist ganz klar. Wer nicht ins Training kommt, spielt nicht. Das trifft auch den besten Spieler“, betont der Abteilungsleiter.

Gegen Hohenkammer soll der fünfte Sieg her: „Die Woche drauf haben wir spielfrei, und mit einem weiteren Sieg könnte wir gut gelaunt aufs Freisinger Volksfest marschieren.“ Der Aufsteiger aus Hohenkammer gibt die Favoritenrolle gerne ab, aber Trainer Tobias Stöger sagt: „Wir haben uns schnell in der A-Klasse eingelebt und ans neue Tempo gewöhnt.“ Durch die gute Kondition könne man zudem in der zweiten Hälfte immer noch einen Gang hochschalten. „Unsere wichtigen Spiele kommen zwar erst danach, einen Punkt möchte ich in Pulling aber schon gerne holen“, so der Coach.

In der A-Klasse 6 gibt es mit dem TSV Moosburg ebenfalls noch eine Truppe mit einer makellosen Bilanz, Trainer Hans Heim sieht vor dem sonntäglichen Duell gegen den BC Attaching II aber nicht nur Glanzpunkte: „Speziell unser letztes Spiel gegen Oberhummel war nicht gerade ein Leckerbissen.“ Er fordert mehr Ruhe bei eigenem Ballbesitz und warnt vor den Attachingern: „Die sind sehr spielstark und diesmal tritt deren Erste nicht am gleichen Tag an.“ Heim befürchtet also Verstärkung aus der Bezirksliga, während er seinen Kader erneut wegen Urlaubern und Verletzten umstellen muss. Die derzeitige Bilanz von neun Punkten aus drei Spielen sei zwar schön, aber: „Gewonnen ist noch nicht viel und daher ändert sich an unserer Zielsetzung nichts. Wir wollen vorne mitspielen, ganz nach oben wird es für uns nicht reichen.“

Attaching II schaffte als Absteiger aus der Kreisklasse mit zwei Punkten aus drei Spielen keinen optimalen Saisonstart. Zum Teil sei man aber selbst schuld, sagt Coach Thomas Stampfl: „Gegen Oberhaindlfing hätten wir das 2:0 nachlegen müssen, haben uns dann aber selbst dezimiert und den Sieg dadurch verpasst.“ Die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor fehle, so Stampfl: „Daran arbeiten wir aber intensiv.“ Am Sonntag will der den Favoriten möglichst hartnäckig ärgern. (Bernd Heinzinger)