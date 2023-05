Auf- und Abstiegslotterie in der Kreisliga 2 Donau/Isar

Von: Noah Hölch

Donau/Isar Kreisliga 2: So hart umgekämpft wie dieser Zweikampf zwischen Lukas Christofori (r.) und Johannes Lenz ist auch der Abstiegskampf © Hermann Weingartner

Die Kreisligen im Kreis Donau/Isar neigen sich langsam dem Ende zu. Wir werfen einen Blick auf die Aufstiegskandidaten und den Abstiegskampf.

Donau/Isar – Im Kreis Donau/Isar spielen in diesem Jahr 28 Mannschaften auf Kreisliga-Niveau, aufgeteilt in zwei Ligen mit je 14 Teams.

Die Meister der beiden Kreisligen steigen dabei direkt in die Bezirksliga (BZL) auf. Die jeweiligen Tabellenzweiten treten in der Relegation an. Dort spielen sie in einer Gruppe zusammen mit dem 13. der BZL Nord, sowie dem Tabellenzweiten der Kreisliga München 1 um einen Platz in der BZL.

In die Kreisklassen direkt absteigen werden die jeweils letzten beiden Mannschaften der Abschlusstabelle. In die Relegation geraten die Elft- und Zwölftplatzierten der beiden Kreisligen und spielen gegen je einen der vier Zweiten der Kreisklassen. Die Relegation besteht aus einem einzigen Spiel, mit eventueller Verlängerung, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, bzw. Elfmeterschießen, wenn es nach 120 Minuten noch keinen Sieger gibt.

Ausgelost werden die Relegationsspiele am Sonntag, dem 28. Mai.

DONAU/ISAR KREISLIGA 2: Showdown der Aufstiegskandidaten

In der Kreisliga 2 herrscht Spannung pur: Es steht ein echter Aufstiegs-Showdown an. Tabellenführer Eching, aktuell souverän mit 50 Punkten Spitzenreiter, hat ein Hammer-Schlussprogramm. Der TSV muss jedoch gegen jedes andere Team der Top 4 der Liga ran, zweimal sogar auswärts. Zum wichtigsten Spiel im Saisonfinale empfängt Eching den ärgsten Verfolger Moosinning II. Wenn man dieses Duell für sich entscheiden kann, ist der Aufstieg eingetütet, selbst wenn man die beiden anderen Spiele verlieren sollte.

Doch auch das Restprogramm von Moosinning II hat es durchaus in sich. Neben dem Spitzenspiel in Eching, empfängt man am letzten Spieltag Relegationsanspiranten Walpertskirchen. Der Relegationsplatz, auf dem Moosinning gerade stehen, ist also alles andere als unantastbar. Denn neben Walpertskirchen schart auch der TSV Allershausen mit den Hufen.

Sowohl Allershausen, als auch Walpertskirchen sind also in einer absolut vielversprechenden Position, um auf die letzten Meter noch in die Aufstiegsrelegation zu rutschen. Hier wurde das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, Spannung bis zum letzten Spieltag ist gesichert.

Tabellensituation und Restprogramm

1. TSV ECHING: 50 Punkte, Restprogramm: SV Walpertskirchen (A), FC Moosinning II (H), TSV Allershausen (A)

2. FC MOOSINNING II: 45 Punkte, Restprogramm: SC Kirchasch (H), TSV Eching (A), SV Walpertskirchen (H)

3. TSV ALLERSHAUSEN, 43 Punkte, Restprogramm: FC Ampertal Unterbruck (H), SC Kirchasch (A), TSV Eching (H)

4. SV Walpertskirchen, 42 Punkte, Restprogramm: TSV Eching (H), TSV Hohenwart (H), FC Moosinning II (A)

DONAU/ISAR KREISLIGA 2: Enger 6er-Kampf um die Klasse

Wem das Aufstiegsrennen nicht spannend genug ist, der findet spätestens beim Blick auf den Abstiegskampf seinen Meister. Der SV Wörth/Erding steht seit Wochen als Absteiger fest. Doch wer folgt ihnen in die Kreisklasse und wer muss in die Relegation? Aktuell sind noch sechs (!) Teams in der Verlosung für die ungeliebten unteren Tabellenplätze.

Kirchasch, Eitting und Eichenried: Klassenerhalt liegt in den eigenen Händen

Die noch besten Chancen auf den direkten Klassenerhalt von den sechs Kandidaten hat der SC Kirchasch. Auch wenn sie in ihrem schweren Restprogramm kein Spiel gewinnen sollten, würden sie maximal auf einen der beiden Relegationsplätze abrutschen können. Der FC Eitting spiel ausschließlich gegen Mannschaften, die sich tabellarisch gesehen hinter dem FC befinden. Somit haben die Eittinger den Klassenerhalt selbst in der Hand. Selbiges gilt für den SV Eichenried. Mit drei Punkten weniger auf dem Konto kann es jedoch bei einem Ausrutscher ganz schnell ganz übel für den SV aussehen.

Hohenwart, Wartenberg, Taufkirchen: Im direkten Duell wird der Absteiger ermittelt

Beim TSV Hohenwart wird das primäre Ziel sein, nicht mehr vom Relegationsplatz nach unten gucken zu müssen. Diesem Vorhaben könnte der TSV bereits im nächsten Spiel einen Schritt näher kommen: Bei Taufkirchen könnte man sich weiter vom direkten Abstiegsplatz absetzen. Zudem steht am letzten Spieltag das direkte Duell gegen Eichenried an, an denen man mit einem Sieg eventuell noch vorbeispringen und so den Klassenerhalt eintüten könnte.

Auch für Wartenberg wird es hauptsächlich darum gehen, nicht doch noch auf einem direkten Abstiegsplatz zu landen. Denn den Nicht-Abstiegsplatz im Saisonendspurt noch zu erreichen, gestaltet sich für den TSV eine Herkules-Aufgabe. Zu guter Letzt ist da noch Taufkirchen, die alle Karten auf das Heimspiel gegen Hohenwart setzen werden bzw. müssen. Mit Eichenried und Wörth hat man zudem ein machbares Restprogramm, um ganz vielleicht sogar die Relegationsplätze hinter sich zu lassen. (Noah Hölch)

Tabellensituation und Restprogramm

8. SV KIRCHASCH: 32 Punkte, Restprogramm: FC Moosinning II (A), TSV Allershausen (H), SV Kranzberg (A)

9. FC Eitting: 31 Punkte, Restprogramm: SV Eichenried (H), SV Wörth (A), TSV Wartenberg (H)

10. SV Eichenried: 28 Punkte, Restprogramm: FC Eitting (A), BSG Taufkirchen (H), TSV Hohenwart (A)

11. TSV Hohenwart: 25 Punkte, Restprogramm: BSG Taufkirchen (A), SV Walpertskirchen (A), SV Eichenried (H)

12. TSV Wartenberg: 23 Punkte, Restprogramm: SV Kranzberg (A), FC Lengdorf (H), FC Eitting (A)

13. BSG Taufkirchen: 23 Punkte, Restprogramm: TSV Hohenwart (H), SV Eichenried (A), SV Wörth (H)

14. SV Wörth/Erding: 6 Punkte, Restprogramm: FC Lengendorf (A), FC Eitting (H), BSG Taufkirchen (A)