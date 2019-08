Favorit ist der andere

Auftakt in der Kreisliga 2

von Matthias Spanrad

Allershausen – Besser hätten es die Spieltagsplaner nicht treffen können. Am Freitagabend nimmt auch die Kreisliga 2 wieder ihren Betrieb auf, und hält mit dem Derby zwischen dem TSV Allershausen und dem SC Kirchdorf (18.30 Uhr) gleich einen Höhepunkt aus Landkreissicht parat.

Stefan Lohmeier, Fußballchef bei den Kirchdorfer Kickern, musste schmunzeln, als der Spielplan veröffentlicht wurde. „Ich wollte fast schon den Antrag auf dieses Spiel stellen“, erklärt er, Spielleiter Ludwig Schmidt kam ihm aber zuvor. Und so gibt’s zum Aufgalopp gleich ein erstes Schmankerl im Stadion am Amperknie.

Beide Teams reichen – wie sollte es auch anders sein – die Favoritenrolle gleich artig weiter. Vor allem beim TSV Allershausen will man davon erst einmal nichts wissen, schließlich sind die Ampertaler erst wieder aufgestiegen, besiegten in der Relegation den SV Vötting. Deswegen wolle man erst einmal in der Liga ankommen. „Zur Winterpause war das noch nicht zu erwarten, dass wir aufsteigen“, erläutert Spartenchef Philipp Jordan. Vielmehr blicken die Allershausener ein wenig ehrfürchtig auf den Auftaktgegner. „Vor allem offensiv sind die richtig stark“, lobt Jordan. Zwar wolle man selbst den Schwung des Aufstiegs mitnehmen, ergänzt er. „Kirchdorf sehe ich aber schon als Aufstiegsanwärter.“

Davon will Jordans Kollege in Kirchdorf, Stefan Lohmeier, nichts hören. Vielmehr reichen die Ampertaler den Favoriten-Joker weiter, vor allem nach dem Blick auf die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele. Während man in Kirchdorf eher durchwachsene Partien abgeliefert habe, so Lohmeier, gewann Allershausen alle fünf Vorbereitungsspiele, unter anderem stand ein deutliches 7:3 gegen Kreisligist Altomünster zu Buche. „Wenn man rein nach den Ergebnissen geht, ist Allershausen der Favorit“, zeigt Lohmeier auf. Ansonsten dominiert bei beiden Teams aber die Vorfreude. „Es wird bestimmt was los sein“, spekuliert Lohmeier auf eine volle Hütte heute Abend.

Ansonsten blicken die SCK-Verantwortlichen aufs eigene Spiel. So wolle man den TSV möglichst unter Kontrolle bringen. „Um dann vor dem Tor eiskalt zu sein“, so Lohmeier. Positiv für die Gäste: Trainer Andi Apold kann fast auf die volle Kapelle zurückgreifen, einzig Johannes Kaindl fehlt aufgrund einer Gesichtsverletzung.

Auch in Allershausen freut man sich auf den Auftakt, nicht nur aufgrund des Wiedersehens mit Ex-Spieler und SC-Coach Andi Apold. „Die Stimmung bei uns in der Mannschaft ist gut, wir sind optimistisch nach der doch guten Vorbereitung“, so Jordan. Trainer Michael Stiller kann nahezu auf sein vollständiges Aufgebot zurückgreifen. Lediglich die beiden Angreifer Christopher Trautmann und Riste Adamov fehlen aufgrund von Urlaub, „das haben die anderen Teams aber auch“, wiegelt Jordan ab. Ansonsten steige die Vorfreude von Tag zu Tag. „Es kribbelt schon.“ Ein Derby zum Saisonauftakt – das gibt’s schließlic nicht jedes Jahr. MATTHIAS SPANRAD