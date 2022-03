Auftaktnervosität kostet Punkte: TSV Eching verliert gegen Höhenrain

Teilen

Viele Aktionen, aber nichts Zählbares: Die Echinger Mädels um Gentiana Hoxha (M.) gingen zum BOL-Wiederauftakt leer aus. © Lehmann

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben ihr erstes Punktspiel 2022 gegen Höhenrain mit 0:2 verloren. Coach Jan Strehlow sah viele Fehlpässe und Unsicherheiten.

Eching – Mit den Fußballerinnen des TSV Eching ist am Sonntag das ranghöchste Team aus dem Landkreis ins Punktspieljahr gestartet. In der Bezirksoberliga-Partie gegen den FSV Höhenrain scheiterten die Zebras-Mädels allerdings an ihrer eigenen Nervosität. Am Ende stand mit dem 0:2 (0:1) eine insgesamt unglückliche Heimniederlage zu Buche.

Der Auftakt verlief alles andere als planmäßig: Bereits in der zweiten Minute nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit des TSV zur Führung aus. Wie es typisch für das erste Punktspiel nach der Winterpause ist, schafften es die Echinger Damen zu Beginn nicht, die Anspannung abzulegen. In der Folge fanden sie zwar besser ins Spiel, hatten aber mit der Strategie des FSV zu kämpfen: „Deren Topstürmerin wurde die ganze Partie über mit langen Bällen auf die Reise geschickt. Das haben wir trotz drei Innenverteidigerinnen in der ersten Halbzeit nicht gelöst bekommen“, sagte TSV-Coach Jan Strehlow.

Höhenrain kontert den TSV Eching aus

Auch nach der Pause hatte sein Team viel Ballbesitz, der Gegner ließ sich tief in die eigenen Hälfte fallen. Aufgrund von zahlreichen Fehlpässen und Unsicherheiten, die wohl der Auftaktnervosität geschuldet waren, konnten die Echingerinnen aber keinen Vorteil daraus schlagen. Im Gegenteil: Bei einem Konter der Höhenrainer Frauen setzte sich Stürmerin Carina Schreiner im Eins-gegen-eins gegen TSV-Torhüterin Julia Grosch durch und erzielte den Treffer zum 0:2-Endstand (86.).

„Wir müssen uns die Frage stellen, wieso Höhenrain in der Tabelle sechs Punkte vor uns ist. Denn das Spiel hätten wir gewinnen können“, sagte Strehlow. Seinem Team fehlte einfach die Abgeklärtheit vor dem Tor. Auch bemerkt er weiterhin die Auswirkungen der Pandemie: „Jeder in unserem Team spürt, dass wir aktuell nicht aus dem Vollen schöpfen können.“

Spielstatistik:

TSV Eching – FSV Höhenrain 0:2 (0:1)

Aufstellung TSV: Grosch – Priselac, Aberl, Grund (77. Wörl), Moser (57. Chudicek/66. Tsanaka), A. Mederl (46. Koroma) – S. Mederl, Beer, Hoxha – Gmelch, Theis.

Tore: 0:1/0:2 Schreiner (2./86.).

Schiedsrichter: Johannes Raspe (FC Moosburg).

Zuschauer: 30.