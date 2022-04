Ausgeruht in die Aufholjagd

Matthew Aikinson ist mit seinen Echingern am Sonntag in Nord gefordert. © michalek

TSV Eching fährt nach Corona-Pause zum SV Nord Lerchenau

Eching – Ist ein spielfreies Wochenende während der Saison hilfreich oder Gift? „Sowohl, als auch. Wir waren im Rhythmus, hatten aber auch einige Ausfälle“, erklärte Alexander Günther, der Trainer des TSV Eching. Nachdem die Partie am vergangenen Wochenende in Schwabing kurzfristig abgesagt wurde, melden sich die Zebras am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Nord Lerchenau in den Spielbetrieb zurück.

Die Lage bei den Echingern bleibt angespannt: Sportlich, weil der TSV weiterhin vier Punkte Rückstand auf die Abstiegsrelegationsplätze hat, und personell, weil es neben den Langzeitverletzten auch Corona-Fälle gibt. „Wir testen, was das Zeug hält. Die Jungs gehen verantwortungsvoll mit der Situation um“, berichtet Günther, aber: „Auch die, die aus der Quarantäne dürfen, sind nicht sofort bei 100 Prozent. Man muss aufpassen.“

Während einige Bezirksligisten bereits viermal seit der Winterpause im Einsatz gewesen sind, spielten die Echinger nur zweimal. In Eichstätt (2:2) und beim Tabellenzweiten Jetzendorf (0:2) zeigten die Zebras gute Leistungen. „Eichstätt war moraltechnisch gut nach zweimaligem Rückstand und auch mit dem Auftritt in Jetzendorf war ich zufrieden“, sagt Günther. Er weiß aber auch, dass sein Team Siege braucht. Und in Lerchenau dreifach zu punkten, wird schwierig. Die Münchner sind heimstark, nur die Spitzenteams aus Jetzendorf und Dachau holten zuhause mehr Punkte. Seit der Winterpause ist der SVN aber noch ohne Punkt. Und die beiden einzigen Heimniederlagen in dieser Saison kassierte der Tabellenachte in diesem Kalenderjahr gegen Dachau (0:8) und Kammerberg (1:5). Eching darf also auf ein Erfolgserlebnis hoffen.

Moritz Stalter