Balsam für die Seele: VfB Hallbergmoos landet Testspielsieg

Von: Nico Bauer

Aufsteigende Form: Maurice David (l.) belohnte sich mit dem 1:0-Führungstreffer für seine jüngsten Trainingsleistungen. © Lehmann

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos bereiten sich auf die Restsaison in der Bayernliga vor. Der Testspielsieg gegen Landshut war Balsam für die Seele.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos kann doch noch siegen. Nach der bislang frustrierenden Saison in der Fußball-Bayernliga gab’s am Samstag einen 2:1 (1:0)-Erfolg im Testkick gegen die Landesliga-Topmannschaft der SpVgg Landshut. „Es hat für die Seele gutgetan, wieder einmal eine Partie zu gewinnen“, sagte der neue Cheftrainer Florian Brachtel nach dem Spiel.

Der Coach sah von seiner Mannschaft eine ansprechende Partie gegen ein engagiertes Gästeteam. Landshut präsentierte sich als spielstarker Kontrahent, der einen Gegner auf Augenhöhe abgab. Letztlich ging der Sieg des VfB allerdings in Ordnung und hätte durchaus höher ausfallen können, wenn die Mannschaft in Tornähe besser agiert hätte. In einigen aussichtsreichen Situationen trafen die Hallbergmooser die falschen Entscheidungen.

Maurice David tankt Selbstvertrauen

Wichtig: Bereits nach neun Minuten besorgte Maurice David die 1:0-Führung und bestätigte damit seine jüngsten Trainingsleistungen. Der im vergangenen Sommer aus Ismaning nach Hallbergmoos gewechselte Stürmer hat sein Potenzial bis dato noch nicht ausgeschöpft, habe nach der Winterpause in der Vorbereitung aber große Fortschritte gemacht: „Er befindet sich auf dem richtigen Weg“, sagt Florian Brachtel und freute sich, dass sich der Angreifer mit dem Tor selbst belohnte.

David Lucksch erzielt den Siegtreffer

Nach der Pause wurde kräftig durchgewechselt, damit alle Spieler auf beiden Seiten Einsatzzeit bekamen. Das hatte dann auch zur Folge, dass der Landesliga-Club einige Torchancen bekam und nach einer Stunde den Ausgleich erzielte. Zehn Minuten später markierte mit David Lucksch jedoch ein weiterer Stürmer den neuerlichen Führungstreffer für die Hallberger.

Auch wenn es nur eine Vorbereitungspartie war und Ergebnisse in solchen eine eher untergeordnete Rolle spielen, war für Trainer Brachtel das Resultat des Testkicks wichtig: „Die Mannschaft braucht wieder das Gefühl, Spiele zu gewinnen.“

