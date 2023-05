Baustelle geschlossen: VfB Hallbergmoos angelt sich Ex-Landsberg-Keeper

Von: Nico Bauer

David Hundertmark (25) spielte früher für den FC Bayern in der U19-Bundesliga. © VfB

Trotz Abstiegskampf laufen beim Bayernligisten Hallbergmoos die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Jetzt hat der VfB einen Top-Torwart verpflichtet.

Hallbergmoos – Den Fußballern des VfB Hallbergmoos droht der Abstieg aus der Bayernliga. Bis es Gewissheit über die sportliche Zukunft gibt, muss der Club für die neue Saison zweigleisig planen. Sportleiter Anselm Küchle kann nun immerhin hinter die wichtigste Baustelle einen Haken setzen: Der Verein hat mit David Hundertmark (25) einen Top-Torwart verpflichtet.

Martin Dinkel geht auf Reisen

Die Situation ist damit geklärt: Keeper Martin Dinkel wird nach Beendigung seines Studiums auf Reisen gehen und deshalb nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber auch ohne diesen Abgang wäre die Besetzung im Tor intern auf den Prüfstand gekommen. Als zweiter Schlussmann wird Fabian Müske an Bord bleiben.

Die Verpflichtung von David Hundertmark lag auf der Hand, zumal der VfB bereits vor einem Jahr um den damaligen Torhüter des TSV 1860 München II warb. Der 25-Jährige ging dann zum Bayernliga-Topteam TSV Landsberg und war dort Stammkeeper, hörte im Winter jedoch wegen des zu großen Aufwands auf. Nun zieht er nach Freising – und da passt der VfB Hallbergmoos perfekt in seinen Lebensplan. Hundertmark hat dem Verein ligaunabhängig zugesagt.

Neuer Torhüter mit Regionalliga-Erfahrung

Der Keeper hat eine bunte Vita. Er spielte in der U19-Bundesliga für den FC Bayern und dann bei den Herren für den SSV Ulm (Regionalliga) und TSV 1860 München II (Bayernliga). Bei Trainer Sascha Mölders in Landsberg hatte er angeheuert, um in die Regionalliga aufzusteigen.

