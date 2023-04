Dank Klatsche für Rosenheim: VfB Hallbergmoos hat sein Schicksal jetzt selbst in der Hand

Von: Nico Bauer

Teilen

VfB-Coach Florian Brachtel hat nach dem Rosenheimer Resultat wieder bessere Laune. © VfB Hallbergmoos

Gefühlt war der eine Punkt, den man in Ismaning geholt hat, zu wenig für die Fußballer des VfB Hallbergmoos. Aber die direkte Konkurrenz ging komplett leer aus.

Hallbergmoos - Mit dem 2:2 hat sich der VfB Hallbergmoos zumindest rechnerisch das Schicksal zurück in die eigene Hand geholt. Zeitgleich wurde 1860 Rosenheim nämlich in Ingolstadt mit 5:0 abgeschossen – und damit hat der VfB als Letzter nur noch drei Zähler Rückstand auf den Vorletzten. Die Rechnung für den Klassenerhalt ist somit klar: am übernächsten Wochenende in Rosenheim gewinnen und den Konkurrenten im Kampf um den letzten Relegationsplatz durch den Sieg im direkten Vergleich überholen.

Die Leistung in Ismaning war für den Coach mehr als nur ein Schritt nach vorne

„Es ist ein deutlich besseres Gefühl, das Erreichen der Relegation wieder in der eigenen Hand zu haben“, sagt der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Von der Warte her helfe der Punkt aus dem Lokalderby weiter, auch wenn sich das Ergebnis nach dem Schlusspfiff wie eine Niederlage anfühlte. Die Leistung in Ismaning war für ihn nicht einfach ein Schritt nach vorne: „Wir haben unser Niveau wieder bestätigt. Mit dem Spiel in Kirchanschöring ist etwas passiert mit unserer Mannschaft.“ Man trete als Einheit auf, nehme den Abstiegskampf an. Die jüngsten Partien geben auch Selbstvertrauen: „Es gibt in der Bayernliga nur wenige Mannschaften, gegen die wir gar keine Chance haben.“

Florian Brachtel nahm aus Ismaning die Erkenntnis mit, dass man sich auch von den zwei Rückständen nicht aus der Bahn hat werfen lassen. „Das zeigt die Moral der Mannschaft“, sagt er.

Von einem Gegentor lassen sich die Hallbergmooser nicht mehr aus dem Tritt bringen

Brachtel hat in der Vorrunde – da noch als Co-Trainer – mehrfach gesehen, wie der VfB nach einem Gegentor völlig aus dem Tritt geraten ist. Es stimmt deshalb positiv, dass man gerade jetzt vor „den Wochen der Wahrheit“ diesbezüglich ein anderes Gesicht zeigt.

Ismaning sah einen VfB Hallbergmoos, der keine Lust auf Landesliga hat. Hinzu kommt: Die lange Serie von 17 Spielen ohne Sieg ist dem Kader nicht anzumerken. Vielmehr sieht die Mannschaft, dass man zuletzt bei den Unentschieden gegen Erlbach (1:1) und Ismaning (2:2) nahe dran war, den Bock umzustoßen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zusätzlich macht Hoffnung, dass Konkurrent 1860 Rosenheim ein extrem hartes Restprogramm hat – noch einen Tick heftiger als die letzten Spiele des VfB.