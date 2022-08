Bayernliga: David erlöst Hallbergmoos - kleine Löwen sind die Remiskönige

Hinein ins Glück: Maurice David (li.) macht mit dem 3:1 alles klar für Hallbergmoos. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der TSV 1860 München II spielt wieder unentschieden, der VfB Hallbergmoos fährt den ersten Dreier ein. Der Spieltag in Bayernliga Süd kompakt.

München – Nach zuvor drei Niederlagen herrschte beim VfB Hallbergmoos große Erleichterung über den 3:1-Heimsieg am Freitagabend gegen Türkspor Augsburg. „Das war für uns elementar wichtig“, meinte Spielertrainer Matthias Strohmaier, der gegen seinen Ex-Verein erstmals in dieser Saison selbst auf dem Platz stand. Nachdem der früh eingewechselte Maurice David die Führung der Gastgeber erzielt hatte (7.), antworteten die Schwaben umgehend mit dem Ausgleich (16.). Für die erneute Führung der Platzherren sorgte David Luksch (26.), kurz vor dem Seitenwechsel schnürte David seinen Doppelpack (45.+1) und nach dem Wiederanpfiff schwächten sich die Gäste mit einer Ampelkarte selbst (50.). „Ich habe die Bedeutung dieses Spieles angesprochen“, bilanzierte Strohmaier, „wir mussten zu unseren Grundtugenden zurückfinden, so haben wir uns endlich belohnt“.

Keine Tore fielen im Duell zwischen Aufsteiger SV Erlbach und dem TSV 1865 Dachau. Gästetrainer Alexander Weiser zog trotz der Nullnummer ein positives Fazit: „Insgesamt hatten wir mehr Spielanteile, aber Erlbach war durch Standards und Umschaltsituationen sehr gefährlich. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, ein 0:0 in Erlbach ist völlig okay.“

Der TSV 1860 II indes scheint sich in dieser Spielzeit den Titel des Remiskönigs der Liga erarbeiten zu wollen. Das 2:2 am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt war bereits das dritte Unentschieden im vierten Spiel. Kevin Goden (42.) und Devin Sür (72.) egalisierten dabei zweimal einen Rückstand (10., 44.), Frank Schmöllers Junglöwen sind damit weiter in dieser Saison noch unbesiegt.

Ex-Regionalligist FC Ismaning, zwischenzeitlich sogar bis in die Landesliga abgestürzt, dagegen scheint in der nun sechsten Bayernliga-Saison in Folge ein ernsthafter Anwärter auf die Rückkehr in die vierte Spielklasse zu sein. Mit dem 4:1-Heimerfolg am Samstag über Absteiger SV Schalding-Heining jedenfalls untermauerte Mijo Stijepics Mannschaft ihre Ambitionen. Zumal der FCI dabei sogar mit einem 0:1-Rückstand (32.) in die Kabine gegangen war. Nach dem Seitenwechsel aber brannte die Stijepic-Elf ein wahres Feuerwerk ab, der Endstand war nach den Treffern von Bastian Lommer (48.), Yasin Yilmaz (51.), Nikolai Davydov (56.) und Daniel Gaedke (71.) schon knappe 20 Minuten vor Schluss hergestellt. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel kletterte der FCI auf den zweiten Platz. Davor rangiert nur noch der FC Deisenhofen, der jedoch nach zuvor drei Siegen am Samstag mit dem 2:2 in Kirchanschöring erstmals in dieser Saison Punkte abgeben musste. Nachdem die Gäste durch Michael Bachhubers Treffer (40.) mit einer Führung in die Halbzeit gegangen waren, gerieten sie nach dem Seitenwechsel in Rückstand (72., 80.), ehe Stephan Kopp die erste Saisonniederlage abwenden konnte (86.).

Zum Duell der Ex-Regionalligisten kam es zum Abschluss des vierten Spieltages in der Bayernliga Süd. Dabei feierte der VfR Garching, mit dem 2:0 im eigenen Stadion, den ersten Saisonsieg gegen den TSV 1860 Rosenheim. In der sechsten Minute erzielte Marc Perkuhn das 1:0 für das Team von Trainer Nicola Basta. Die Rosenheimer „Aufholjagd“ endete in der 72. Minute mit der gelb-roten Karte für Tim Kießling. Der Garchinger Routinier Dennis Niebauer sorgte mit dem 2:0 in der 80. Minute für die endgültige Entscheidung. Aber beide Teams sind mit der mageren Ausbeute, von nur drei Punkten aus vier Partien, weiter im Tabellenkeller. (kik/hm)