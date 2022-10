Noch schlimmere Hinrunde als in der Vorsaison: VfB Hallbergmoos hat 8 Punkte nach 17 Spielen

Diranko macht den Ehrentreffer

Es war eine Halbserie zum Vergessen. Mit mageren acht Pünktchen auf dem Konto haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos die Hinrunde in der Bayernliga Süd beendet.

Hallbergmoos – Zum Abschluss setzte es am Freitagabend eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Kottern, der nicht wirklich besser, aber eben abgezockter war. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass dieser Gegner keine Übermacht darstellt, vor der man Respekt oder gar Angst haben müsste. Kottern wirkte hinten nicht sattelfest, machte immer wieder Fehler im eigenen Aufbauspiel. Insgesamt war es ein Kontrahent auf Augenhöhe. Allerdings hatten die Gäste die ersten beiden Torschüsse, die aber zu zentral aufs Gehäuse kamen und deshalb eine sichere Beute für VfB-Keeper Martin Dinkel waren.

Auffälligster Hallbergmooser war Mittelstürmer Fabian Diranko, der im ersten Durchgang drei gefährliche Torabschlüsse hatte, jedoch jeweils den Kasten knapp verfehlte. Er hätte seine Mannschaft durchaus in Führung bringen können. Neben den Diranko-Schüssen hatten die Platzherren immer wieder im Ansatz gefährliche Angriffe, bei denen man aber falsche Entscheidungen traf und vor allem Konter-Steilpässe nicht genau genug spielte.

Nach 45 Minuten führten die Gäste aus Kempten, weil sie den entscheidenden Tick cleverer waren. Eher zufällig landete der Ball in der 32. Spielminute bei Marco Schad, der völlig freistehend in der Nähe des Elfmeterpunkts die Kugel rechts oben ins Eck nagelte. Und kurz darauf hatte der VfB Glück, nicht gleich noch das 0:2 zu kassieren, was angesichts des aktuell stark angeknacksten Selbstbewusstseins so etwas wie die Vorentscheidung gewesen wäre.

Hallbergmoos mit schlechterer Hinrunde als letztes Jahr: Acht Punkte sammelte der VfB dieses Jahr

Die fiel erst später, nach knapp einer Stunde: Kottern erarbeitete sich einen Freistoß nahe der Eckfahne, den in den Fünfmeterraum getretenen Ball hätte Torwart Dinkel haben müssen – und am langen Pfosten drückte Sezer Yazir das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Einen ähnlichen Treffer hatte sich der Tabellenvorletzte bereits vor zwei Wochen bei der 1:3-Heimniederlage gegen Memmingen gefangen.

Yazir legte in der 73. Minute noch das 3:0 nach, die Hallbergmooser ließen die Köpfe hängen. Doch wenig später belohnte sich Diranko mit dem Ehrentreffer für seine engagierte Leistung (79.). Dem Spiel noch eine wundersame Wende geben zu können, war aber illusorisch.

Damit hat es der VfB Hallbergmoos geschafft, die katastrophale Hinrunde der vergangenen Saison (neun Punkte) mit nun acht Zählern nach der ersten Halbserie noch zu unterbieten. Da es in dieser Spielzeit aber nur einen direkten Absteiger gibt, besteht die Hoffnung, sich in die Relegation hineinzumogeln. Angesichts der derzeitigen Unterlegenheit scheint der Gang in die Saisonverlängerung aktuell die einzige Option zu sein, um sich ein drittes Bayernliga-Jahr zu sichern. (nb)