Bayernliga: Junglöwen bleiben unbesiegt - Hallbergmooser Talfahrt geht weiter

Frank Schmöllers Junglöwen mausern sich allmählich zum Aufstiegskandidaten. Wenngleich dafür auch die Profis aufsteigen müssten.

München – Da in der Regionalliga keine Drittliga-Reserveteams zugelassen sind. Trotzdem ist der TSV 1860 II die derzeit stabilste Mannschaft der Bayernliga Süd. Durch den 2:0-Erfolg am Samstag bei Schwaben Augsburg blieb der 1860-Nachwuchs auch im zehnten Saisonspiel auf dem Platz unbesiegt, die einzige Saisonniederlage kam am grünen Tisch zustande.

Nachdem Profi Kevin Goden die Junglöwen mit seinem vierten Saisontor früh in Führung gebracht hatte (10.), stellte Nachwuchshoffnung Lorenz Knöferl noch vor dem Seitenwechsel schon den Endstand her (44.). Inklusive des 1:0-Erfolgs in Memmingen, der nachträglich in eine 0:2-Niederlage umgewandelt wurde, kassierte der 1860-Nachwuchs in den jüngsten sechs Partien nur ein Gegentor. Schütze dieses einzigen Gegentreffers beim 1:1 in der Vorwoche gegen Landsberg: Sascha Mölders.

Im Gegensatz dazu setzte sich die sportliche Talfahrt des VfB Hallbergmoos auch im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring fort. Die 1:4-Heimpleite machte deutlich, wie sehr es in der Defensive hakt. So kassierte das Team von Trainer Matthias Strohmaier bereits 25 Gegentreffer, einzig Schlusslicht Türkspor Augsburg musste mehr hinnehmen (29). Zuletzt hatte Manager Anselm Küchle noch einige Neuzugänge verpflichtet, die aber auch den Negativlauf nicht stoppen konnten. Die 250 Zuschauer im Airport-Stadion schüttelten immer wieder den Kopf über das naive Abwehrverhalten der Gastgeber, die lediglich den Ehrentreffer erzielen konnten, als Simon Werner zum zwischenzeitlichen 1:3 traf (68.). Die Tore für das überlegene Team aus dem Landkreis Traunstein erzielten Thorsten Nicklas (5.) Elias Huber (37.), Thomas Leberfinger (53.) und Bernhard Mühlbacher (69.).

Wie Hallbergmoos hatte auch der TSV 1865 Dachau den Klassenerhalt erst über die Relegationsrunde gesichert. Bisher verkaufte sich das Team von Trainer Alexander Weiser recht ordentlich, doch am Samstag gab es mit dem 0:1 in Kottern einen Rückschlag. Den entscheidenden Treffer für die Allgäuer erzielte Christopher Duchardt (47.), den Gästen indes fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive.

„Mehr Stabilität“ forderte hingegen Andreas Pummer, der neue Trainer des FC Deisenhofen. Zumindest in der Defensive ging der Plan auf, denn in den drei vergangenen Partien blieb Deisenhofen ohne Gegentreffer. Dafür hakt es in der Offensive, die Nullnummer am Samstag in Gundelfingen war das zweite torlose Remis in Folge.

In einer veritablen Negativspirale befindet sich derweil der FC Ismaning, der vor den drei jüngsten Niederlagen noch von der Tabellenspitze gegrüßt hatte. Am Samstag unterlag Mijo Stijepics Mannschaft dem mit acht Niederlagen aus den ersten neun Spielen miserabel in die Saison gestarteten Regionalliga-Absteiger TSV 1860 Rosenheim im eigenen Stadion trotz des Führungstrreffers von Joshua Steindorf (43.) noch mit 1:2 (63., 87.).

Noch weitaus größere Sorgen plagen dagegen den VfR Garching. Das 1:1 am Freitagabend beim FC Memmingen war zwar nach zuvor vier Niederlagen immerhin das zweite Unentschieden in Folge, mit erst einem Saisonsieg aber steckt Nico Bastas Mannschaft weiter tief im Keller fest. Robert Rohrhirsch egalisierte (34.) zwar die Führung der Allgäuer durch den Ex-Hachinger Dominik Stroh-Engel (26.), konnte damit aber auch nicht die sechste sieglose Partie in Serie verhindern. (kik, mh)