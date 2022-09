Bayernliga Süd: Schmöllers Warnung wirkt – Dachau mit Befreiungsschlag

Mann der klaren Worte: Frank Schmöller.

Mit dem souveränen 5:2-Erfolg am Freitagabend in Rosenheim blieb der TSV 1860 II auch im 13. Saisonspiel auf dem Platz unbesiegt.

München – Die einzige Niederlage mussten Frank Schmöllers Junglöwen am grünen Tisch hinnehmen. Und trotzdem hatte der 56-jährige Trainer nach zuvor zwei Remis „eine Reaktion“ gefordert. „Ich kann den Mist nicht mehr hören, dass wir ungeschlagen sind“, hatte sich Schmöller ereifert, „vielleicht geht es uns gerade zu gut, die Unentschieden nerven“.

Diese Worte sowie die Aussicht auf einen möglichst harmonischen gemeinsamen Wiesnbesuch morgen Abend schienen den Junglöwen jedenfalls Beine zu machen. Kevin Goden brachte den 1860-Nachwuchs mit seinem bereits siebten Saisontreffer schnell in Front (8.), Noah Feil (17.) und Mason Judge (29.) erhöhten auf 3:0, ehe der Regionalliga-Absteiger wieder auf 3:2 herankam (48., 62.). Erneut Judge (82.) sowie der eingewechselte Vito Kreuzpaintner (92.) aber fixierten den fünften Saisonsieg.

Beim VfB Hallbergmoos war nach dem 2:1-Derbysieg gegen den FC Ismaning neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt aufgekeimt. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt II herrschte deshalb durchaus Optimismus, der aber einen heftigen Dämpfer erhielt, denn Hallbergmoos kassierte eine deutliche 1:4-Schlappe. Dabei hatte die Begegnung für die Gäste mit Christoph Mömkes‘ Führungstreffer mehr als verheißungsvoll begonnen (35.). Doch die Freude währte nur kurz, die U23 des Drittligisten glich schnell aus (38.) und legte damit den Grundstein für den letztlich ungefährdeten Sieg (60., 62., 86.). Weiter ist die Defensive das große Problem des Tabellenvorletzten, denn mit 34 Gegentreffern stellt der VfB die Schießbude der Liga.

Nach der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen wünschte sich Alexander Weiser, der Trainer des TSV 1865 Dachau, endlich einen Befreiungsschlag. Dies gelang vorzüglich gegen den TSV Nördlingen mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg. Die Dachauer gingen nach einer halben Stunde durch Mohamed Bekaj in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte TSV-Torjäger Sebastiano Nappo auf 2:0 (50.), der schwäbische Aufsteiger aber antwortete mit dem Anschlusstreffer (56.). Die Dachauer ließen sich dadurch nicht verunsichern, machten den verdienten Heimsieg mit den Toren von Sebastian Brey (63.) und Oliver Wargalla (94.) perfekt und verschafften sich damit ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen.

So ganz nach vorne reichte es bisher noch nicht, doch Andreas Pummer, der neue Trainer des FC Deisenhofen, ist mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden. Bei der Nullnummer gegen Schwaben Augsburg fehlte mit Ex-Löwe Nico Karger der bisher beste Torschütze und Regisseur. Dieses Manko konnte das Team trotz unermüdlichen Einsatzes nicht kompensieren, sodass es zwar keinen Sieger gab, die Pummer-Elf damit aber immerhin zum fünften Mal in den jüngsten sechs Partien ohne Gegentor blieb.

Im ungebremsten Sturzflug befindet sich derweil der FC Ismaning. Mit 16 Punkten aus den ersten sieben Spielen hatte Mijo Stijepics Mannschaft ihren exzellenten Start mit dem Sprung an die Tabellenspitze gekrönt. Seither jedoch geht gar nichts mehr für den FCI. In den sechs Partien seitdem kam nur noch ein schmaler Zähler hinzu, das 2:5 am Samstag auf eigenem Platz gegen Absteiger FC Memmingen war ein weiterer Tiefpunkt, da es bereits zur Halbzeit 0:4 gestanden hatte. Yasin Yilmaz (58., FE) und Elias Kollmann (77.) konnten nach dem Wiederanpfiff nur noch Ergebniskosmetik betreiben. (kik/mh)