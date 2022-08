VfB Hallbergmoos-Goldach: Kein Sieger im Kellerderby

Von: Nico Bauer

Viele Chancen hat der VfR Garching, hier Marcello Ljubicic (l.), beim 1:1 gegen den VfB Hallbergmoos. © Gerald Förtsch

In einem zerfahrenen Spiel im Tabellen-Keller gab es keinen Sieger. Das Remis zwischen Hallbergmoos und Garching hilft keiner der beiden Mannschaften weiter.

Hallbergmoos – Es war ein Unentschieden mit zwei Verlierern. Im Kellerduell der Bayernliga rettete der VfB Hallbergmoos mit einem späten Tor von Andreas Kostorz und einer Portion Glück ein 1:1 (0:1) beim VfR Garching, aber das Remis hilft beiden Mannschaften tabellarisch so gut wie gar nicht weiter.

VfB Hallbergmoos-Goldach: Zu harmlos in der Offensive

Das Duell mit Hallbergmoos lebte heuer weniger von der räumlichen Nähe, es war mehr das Derby Not gegen Elend. Und es verfestigte sich schnell der Eindruck, dass von den beiden Serienverlierern (je drei Punkte aus acht Spielen) Garching zuletzt konkurrenzfähiger war. Die defensiv ausgerichteten Hallberger, bei denen Stephan Thee in der Innenverteidigung den rotgesperrten Trainer Matthias Strohmaier ersetzte, wollten erst einmal das 0:0 absichern. Dennoch hatte der Gastgeber die erste Chance und nutzte sie. Nach 20 Minuten bot der VfB den Garchingern das Tor förmlich an und die griffen zu. Die Hallbergmooser vertändelten das Leder im eigenen Strafraum und einen Querpass später hieß es 0:1. Anton Masmanidis hatte leichtes Spiel, und beim VfB kommt man in Erklärungsnot. Wieder ein selbst verursachter Rückstand passte in das Bild der vergangenen Wochen.

Im Spiel nach vorne gaben die Hallbergmooser trotz der Rückkehr von Mittelstürmer Maurice David ein erschreckend harmloses Bild ab. Ein Hauch von Torgefahr kam auf, als Fabian Czech auf der Torlinie vom Keeper ausgetanzt wurde und dann noch einmal, als er in allerletzter Sekunde geblockt werden konnte. Für ein Duell von zwei im Tabellenkeller abgehängten Teams war das aus Sicht des VfB definitiv viel zu wenig, Garching konnte zumindest mit der Führung zufrieden sein.

Leistungsgerechtes Unentschieden im Kellerduell

Nach dem Seitenwechsel kam der VfB deutlich aktiver aus der Kabine. Mittelstürmer David setzte seinen Körper ein, legte Bälle ab. Auch wenn sich nur eine Chance bei einem deutlich über das Tor gehenden Kopfball des aufgerückten Christoph Mömkes ergab, war nun trotz Dauerregens mehr Feuer im Spiel. Nach einer Stunde wurde Simon Werner bei einer Standardsituation vom Ball und der guten Chance überrascht. Im Gegenzug hatte man etwas Glück, weil Garchings Standard mit einem Abseitstor endete.

Die Schlussoffensive läutete der Hallbergmooser Trainer Matthias Strohmaier mit der Comeback-Einwechslung von Fabi Diranko ein. Zu hilfe kam eine gelbrote Karte für den Garchinger Mark Zettl eine Viertelstunde vor Schluss.

Allerdings wirkten die Garchinger bei ihren Kontern gefährlicher als die sichtbar verunsicherten Hallberger. Aber wenn gar nichts mehr geht, dann muss eben Andi Kostorz ran. Der Hallbergmooser Kapitän traf mit einem Flachschuss aus etwa 20 Metern, der durch den nassen Rasen immer schneller und damit unhaltbar wurde. Kurz darauf hatte Simon Werner aus spitzem Winkel sogar noch eine Chance zum 2:1, aber das wäre des Guten zu viel gewesen. Garching ließ zuvor bei seinen Kontern den VfB am Leben und wurde dafür böse bestraft.