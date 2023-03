VfB Hallbergmoos schnuppert kurz am Punktgewinn

Von: Nico Bauer

Tobias Krause brachte den VfB in der 85. Minute zurück ins Spiel. © VfB

Der VfB Hallbergmoos hat beim Bayernliga-Tabellenführer Schalding-Heining verdient mit 1:3 verloren. Dabei zeigte die Brachtel-Elf nach der Pause Charakter.

Passau/Hallbergmoos – Gegen den Tabellenführer hat man auswärts nichts zu verlieren. Deshalb ist die 1:3 (0:2)-Niederlage beim SV Schalding-Heining für die Bayernliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos auch kein Beinbruch. Doch womöglich war sogar mehr drin. Denn kurz vor Schluss öffnete sich – wie in der Vorwoche – noch einmal ein Türchen zum Unentschieden.

In der ersten Halbzeit war es das klassische Spiel Erster gegen Vorletzter – und die 360 Zuschauer sahen genau, warum welches Team auf dem jeweiligen Tabellenplatz steht. Die Hallbergmooser, bei denen überraschend der eigentlich ausgemusterte Berin Brzovic in der Startelf stand, hatten zwei Stürmer nominiert, die aber in der Luft hingen. Der VfB war im Dauerverteidigungsmodus, was auf Dauer nicht gut gehen konnte.

Torwart Martin Dinkel verhindert höheren Rückstand

So stand es nach zwölf Minuten 1:0 für den SV Schalding-Heining: Die Flanke auf Torschütze Patrick Drofa war eine gefühlte Ewigkeit unterwegs und wurde schlecht verteidigt. Weil so viele Bälle in den Strafraum flogen, war eine derartige Unordnung irgendwann die logische Folge. Wirklich bitter war Drofas zweiter Streich in der 36. Minute, denn so darf man bei einem Topteam nicht auftreten. Die Gastgeber prügelten tief aus der eigenen Hälfte einen Ball nach vorne, dort hatte der Vollstrecker eigentlich zwei Gegenspieler: Brandon Happi Monthe hielt jedoch Abstand, und Carl Opitz ging halbherzig in den Zweikampf – das war das 0:2. Der starke Torwart Martin Dinkel verhinderte, dass die Hallberger mit einem 0:4 in die Kabine gingen.

Nach der Pause zeigten die VfB-Kicker dann aber Charakter und nahmen nennenswert am Spiel teil. Nach einer Stunde hatte der eingewechselte Tobias Krause alleine vor dem Keeper die Großchance zum Anschlusstreffer. Und Krause bekam die Möglichkeit noch einmal – und nutzte sie dann auch (85.). Dieses 1:2 war besonders emotional, weil eine Minute zuvor Torhüter Dinkel zusammen mit dem Pfosten das eigentlich sichere 0:3 verhindert hatte. In den letzten Minuten hatte der VfB also sogar die Chance auf ein Remis: Der eingewechselte Simon Werner hatte sich bis zur Grundlinie durchgetankt, fand im Sturmzentrum aber keinen Vollender. Mit dem Schlusspfiff setzten die Hausherren dafür noch den Konter zum 3:1, das über die 90 Minuten gesehen auch mehr als verdient war.

Coach Brachtel redet Klartext

VfB-Trainer Florian Brachtel redete hinterher mit Blick auf die erste Hälfte Klartext: „Wir haben nach vorne wenig bis gar nichts durchgebracht und müssen in der Verteidigung zulegen.“ Er bewertete es aber als positiv, dass sich seine Elf steigerte und zumindest vereinzelt Zeichen setzte. Brachtel weiß auch, dass der kommende Heimspielgegner TSV 1865 Dachau nicht das Niveau des SV Schalding-Heining hat. Diese beiden Clubs dürften sich auf Augenhöhe begegnen. Dann zählt es, wenn sich die Hallbergmooser vom Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim etwas absetzen wollen.

Spielstatistik:

Schalding-Heining – VfB Hallbergmoos 3:1 (2:0)

Aufstellung: Dinkel – Opitz, Monthe, Giglberger, Mömkes – Kostorz (55. Beetz), Küttner, Czech, Brzovic (75. Petschner) – Diranko (55. Werner), David (55. Krause).

Tore: 1:0 Drofa (12.), 2:0 Drofa (36.), 2:1 Krause (85.), 3:1 Kirschner (90.+2).

Gelbe Karten: Werner, Giglberger, Krause.

Schiedsrichter: Sascha Voglgsang (TSV Reichenberg).

Zuschauer: 360.

