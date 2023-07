BC Attaching auf dem richtigen Weg – „Wir werden bereit sein“

Von: Nico Bauer

Der Saisonstart rückt näher, und die Formkurve bei den Bezirksliga-Fußballern des BC Attaching steigt an: Beim 2:0 (2:0)-Testspielsieg gegen den FC Moosinning zeigte das Team, dass es sich auf dem richtigen Weg befindet.

Attaching – Der FC Moosinning war in der vergangenen Saison Dritter der Bezirksliga Ost, muss heuer aber den Verlust einiger Führungsspieler verkraften. Unter anderem hat der Marzlinger Georg Ball seine Karriere beendet. Daher ist Attachings Trainer Enes Mehmedovic auch etwas vorsichtig und spricht nicht von einem Sieg gegen eine Spitzenmannschaft.

Der Erfolg durch die Tore von Maximilian Tessner (22.) und Didier Nguelefack (34.) ging so auch in Ordnung. Erfreulich für die Attachinger ist, dass die Mannschaft noch längst nicht mit der vollen Kapelle antrat und laut Mehmedovic „spielerischnocheiniges an Luft nach oben ist“. Im Großen und Ganzen war der Coach jedoch zufrieden mit diesem Zu-Null-Sieg. Der Formaufbau stimmt, der BCA hat sich in den Testpartien immer weiter gesteigert. „Wenn es in knapp zwei Wochen losgeht, werden wir bereit sein und auch wieder den kompletten Kader beisammen haben“, sagt Mehmedovic. Er würde sich mit seinem Team gerne weiter von der Abstiegsregion distanzieren, als das in der Vorsaison der Fall war. (nb)