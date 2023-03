Vom Winde verweht: BC Attaching verliert grenzwertiges Spiel gegen Aschheim

„Wir wollten spielen“

Von Moritz Stalter schließen

Starker Wind, dazu Regen und das Ganze auch noch auf Kunstrasen: Die Bedingungen waren grenzwertig. Der Schiedsrichter fragte vor der Bezirksliga-Partie des BC Attaching beim FC Aschheim beide Seiten, ob er die Begegnung überhaupt anpfeifen soll.

Attaching – „Wir wollten spielen“, berichtete BCA-Trainer Enes Mehmedovic. Und fügte sogleich an: „Im Nachhinein war es vielleicht die falsche Entscheidung.“ Die Attachinger verloren mit 0:1 (0:0), auch weil sich der Gegner das zentrale Mittelfeld sicherte.

„Sie waren uns spielerisch und technisch in der Zentrale überlegen“, musste Mehmedovic zugeben. Während die Aschheimer auch einmal mit kurzen Pässen durch das Mittelfeld kamen oder zumindest den Ball halten konnten, mussten die Attachinger mit langen Bällen operieren. Die waren jedoch bei dem starken Wind am Freitagabend und auf dem nassen und schnellen Untergrund unberechenbar. „Die Abschläge sind praktisch zurückgekommen, und lange Bälle waren auch weg“, sagte der BCA-Coach.

Obwohl die Aschheimer Kicker die reifere Spielanlage hatten, war die erste Hälfte ausgeglichen. Ohne große Aufreger und Tore ging es zum Pausentee. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit griff der Wind dann entscheidend ein: Christos Ketikidis zirkelte einen Eckball in den Attachinger Strafraum. Die Kugel wurde derart verweht, dass sie Glory Kitoko im BCA-Kasten überraschte (53.). Ein unglückliches Gegentor für den 20-Jährigen, der nach dem Ausfall von Stammkeeper Hans Gamperl zu seinem Bezirksliga-Debüt gekommen war.

In der Folge war Attachings Topstürmer Didier Nguelefack nah dran am Ausgleich, sein 25-Meter-Schuss klatschte allerdings nur an die Latte. „Wir hatten durchaus unsere Chancen. Der Unterschied war, dass sie ein Tor gemacht haben und wir nicht. Eigentlich wäre ein Unentschieden das gerechte Ergebnis gewesen“, resümierte BCA-Trainer Enes Mehmedovic nach der Partie. Seine Mannschaft habe zwar alles gegeben, der Ausgleich sollte ihr aber nicht mehr gelingen. (stm)

FC Aschheim – BC Atta-ching 1:0 (0:0)

Aufstellung: Kitoko – Hübner, Chezzi (52. Hörmann), Haug (90.+2), Aigner – Huljina (85.

Mezini), Neumaier (56. Hajric), Mikuszak – Tessner (67. F. Gamperl), Nguelefack, Toprak.

Tor: 1:0 Ketikidis (53.).

Gelbe Karten: Aigner, Hörmann, Nguelefack, Mikuszak.

Schiedsrichter: Niklas Großmann (FSV Pfaffenhofen).

Zuschauer: 55.