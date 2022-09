BC Attaching verliert Spektakel gegen Eichstätt: „Trainer hat sich nach der Partie entschuldigt“

Der BC Attaching verliert gegen den VfB Eichstätt II. © Michalek

Bezirksliga Nord oder doch Regionalliga Bayern? Der BC Attaching konnte sich im Gastspiel beim VfB Eichstätt II nicht sicher sein, mit wem er es zu tun hatte.

Freising-Attaching – „Ihr Trainer hat sich nach der Partie bei mir mehr oder weniger entschuldigt, dass er fünf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei hatte“, erzählte Stephan Fürst, Co-Spielertrainer der Attachinger. Sein Team hat sich gewehrt, aber verdient mit 3:6 verloren.

Die Attachinger gingen – wie in den letzten Spielen – ohne viele Stammkräfte in die Partie. Didier Nguelefack, der beste Torschütze des Aufsteigers, verfolgte die erste Halbzeit angeschlagen auf der Bank. Die aufgemotzte Eichstätter Reserve war spielerisch überlegen und hatte mehr Zug zum Tor, das erste Highlight gehörte allerdings den Gästen: Domenic Hörmann bescherte dem BCA mit einem strammen 20-Meter-Schuss das 1:0 (17.). Die Führung hätte beinahe bis in die Halbzeitpause gehalten, doch mit dem Pausenpfiff glich Eichstätt aus.

So schlecht, wie der erste Durchgang aufgehört hatte, starteten die zweiten 45 Minuten aus Sicht der Gäste. Marcel Jasmann brachte die Heimeld nach wenigen Sekunden in Führung (46.) und legte in der 52. Minute den dritten Treffer nach, ehe Deniz Erten den Vorsprung auf weiter ausbaute (68.).

Die Attachinger hätten nach dem 1:4 sich aufgeben können, sie zeigten aber Moral. Lukas Hübner verkürzte mit einem Blitz-Doppelpack (84., 85.) auf 3:4. „Ein Punkt war wieder möglich“, sagte Fürst: „Aber im Gegenzug haben wir das 3:5 bekommen.“

Mit dem Treffer von Valentin Eichlinger war der Widerstand der Gäste gebrochen. In der Nachspielzeit markierte Erten per Foulelfmeter den 3:6-Endstand. „Das heute war unsere verdienteste Niederlage in dieser Saison. Positiv war, dass wir gegen eine verstärkte Bezirksliga-Mannschaft drei Tore geschossen haben“, resümierte Fürst.

Und weiter: „Bei uns kommen in der nächsten Woche ein paar Spieler zurück. Dann haben wir mehr Möglichkeiten.“ Nächster Gegner schon am Freitag ist der FC Schwabing. (Moritz Stalter)