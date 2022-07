BC Attaching: Hamzagic mit zwei Toren gegen Ex-Club TSV Allershausen - Aigner am Knie verletzt

Jasko Hamzagic (24) brachte den BC Attaching auf die Siegerstraße. � © FUPA

Immer noch ersatzgeschwächt zeigte der BC Attaching beim Test gegen den TSV Allershausen Fortschritte. Der Ex-Allershausener Hamzagic traf doppelt.

Attaching - Die Ausfallliste beim BC Attaching ist lang. In den Testspielen zeigt der Bezirksliga-Aufsteiger dennoch gute Ansätze. Den 4:1-Sieg gegen den Kreisligisten TSV Allershausen ordnete BCA-Trainer Enes Mehmedovic als „verdient“ und eine Steigerung zum letzten Spiel ein.

Die Attachinger gingen ohne Kapitän Mathias Staudigl, Patrick Huljina, Manuel Thalhammer und Daniele Chezzi in die Partie. Trotz der Ausfälle hatte der BCA die besseren Chancen. Den ersten Treffer erzielte aber Allershausens Felix Bachmann (31.) per Strafstoß. „Sogar ihr Trainer hat gesagt, dass es ein Geschenk war“, erzählte Mehmedovic. Maximilian Tessner stellte in der 35. Minute prompt auf 1:1 – und das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Ein Wermutstropfen: Sebastian Aigner kehrte nach dem Seitenwechsel nicht zurück auf das Feld. „Er ist mit einem Gegner am Knie zusammengeprallt. Man musste das Schlimmste befürchten, am Abend gab er aber leichte Entwarnung“, sagte Coach Mehmedovic. Für Aigner spielte Jasko Hamzagic – und der Neuzugang brachte den BCA mit zwei Treffern (79./80.) gegen sein Ex-Team auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Domenic Hörmann vom Elfmeterpunkt (90.). „Wir hatten noch zwei, drei Hundertprozentige“, bilanzierte Mehmedovic. stm