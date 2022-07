BC Attaching: Erster Testspielsieg gegen TSV Ergoldsbach trotz zahlreicher Ausfälle

Drückte den Ball auch im Testspiel gegen Ergoldsbach ins Netz: Attachings Patrick Huljina (re.). © Michalek

Der BC Attaching feierte im Testspiel gegen den TSV Ergoldsbach den ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf das Abenteuer Bezirksliga.

Attaching - Ohne die komplette Viererkette und weitere etablierte Spieler ist der BC Attaching zum Testspiel beim TSV Ergoldsbach angereist. Dennoch hat der Aufsteiger das Duell der beiden Bezirksligisten mit 3:2 gewonnen. Verdient, wie Trainer Enes Mehmedovic einordnete, weil „wir in der ersten Halbzeit total überlegen waren“.

Mehmedovic musste seine Startelf wegen zahlreicher Ausfälle umbauen. So begannen in der Innenverteidigung Co-Spielertrainer Stephan Fürst – ohne Trainingseinheit – und Cenk Toprak. Rückkehrer Toprak kickte in den vergangenen sieben Spielzeiten maximal in der Kreisklasse. „Sie haben es aber wirklich gut gemacht. Überhaupt hat mir die erste Halbzeit sehr gut gefallen“, berichtet Mehmedovic, denn Attaching bestimmte das Tempo. Patrick Huljina (10.) und Mathias Staudigl (40.) nutzten zwei der vier Hochkaräter zur 2:0-Pausenführung.

Vor den zweiten 45 Minuten tauschte Mehmedovic sechsmal. Unter anderem rutschte Stürmer Domenic Hörmann für Toprak in die Innenverteidigung. Unter den Wechseln litt die Ordnung: „Von der 46. bis zur 75. Minute sind wir phasenweise geschwommen.“

Ergoldsbach, in der vergangenen Saison Vierter der niederbayerischen Bezirksliga West, nutzte diese Schwächephase, glich durch Matthias Schindlbeck (69.) und Martin Stoller (74.) aus und hatte sogar die Chance auf die Führung, ehe Attaching sich wieder fing. Und weil Pascal Paringer in der 84. Minute im Abschluss alles richtig machte, durfte der BCA seinen ersten Testspielsieg bejubeln. Am Sonntag um 15 Uhr steht gegen den SV Vötting das nächste Vorbereitungsspiel an. stm