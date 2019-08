Attachings Abteilungsleiter Brunnhuber beklagt viele Verletzte

Kellerduell zwischen Attaching und Eitting

von Matthias Spanrad schließen

Der Start in die neue Kreisliga-Saison ist beim BC Attaching in die Hose gegangen. Nach zwei Niederlagen stehen die Freisinger derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Vor dem Kellerduell mit Schlusslicht FC Eitting (So., 15 Uhr) – beide Teams sind als einzige noch ohne Punkt – spricht Abteilungsleiter Sigi Brunnhuber im FT-Interview darüber, warum die Liga heuer noch ausgeglichener ist als letztes Jahr, was dem BCA trotz des Doppel-Negativ-Auftakts zuzutrauen ist und was sich ändern muss, damit die Rot-Schwarzen erste Erfolgserlebnisse verbuchen können.

Ihr seid mit zwei knappen Niederlagen gestartet. An was liegt es aktuell noch?

Brunnhuber: Wir haben im Spiel nach vorne aktuell noch nicht die richtigen Lösungen gefunden. Spielerisch waren wir in beiden Partien sicherlicher gleichwertig. Jedoch mussten wir im Wechsel auch auf sechs Spieler urlaubsbedingt verzichten bisher. Zudem haben wir noch einige Dauerverletzte, zum Beispiel den Mathias Staudigl, der mit einem Kreuzbandriss noch länger fehlen wird. Auch Manuel Thalhammner konnte bisher nur bedingt spielen und trainieren. In Erding hatten wir drei Spieler von der Zweiten mit dabei. Wir kommen noch auf dem Zahnfleisch daher.

Gegen Erding wart ihr nur die ersten 45 Minuten aktiv. Fehlt noch die Konstanz?

Uns geht einfach das Dutterl vor dem Tor noch ab. Da müssen wir noch kaltschnäuziger werden. Wenn die Urlauber aber wieder da sind, bin ich da ganz guter Hoffnung, dass wir das hinbekommen.

Ihr hattet in der Winterpause einige Abgänge, aber vor allem Zugänge aus der Jugend. War es schwierig, das zu kompensieren?

Mit Sicherheit, ja. Wobei mich zwei der Jugendspieler, Sebastian Aigner und Florian Neumaier, positiv überrascht haben bisher. Sie haben eine super Ausbildung, sind auch vom Tempo und Spielerisch gut, da ist fast kein Unterschied zum Rest der Mannschaft. Was noch fehlt, ist die Robustheit. Wobei das allgemein auffällt: Überhaupt sind uns da die Erdinger Teams fast durchgehend überlegen.

Trotz Stotterstart: Was ist dem BCA heuer noch zuzutrauen?

Das ist erst einmal eine Sache des kompletten Kaders, wenn wir den haben, wird es sicher besser. Das hat man letztes Jahr bei Palzing ja gesehen, wie die als No-Name durchmarschiert sind, aber halt fast keine Verletzten hatten. Langengeisling wird heuer durchmarschieren, ansonsten kann jeder jeden schlagen. Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz von bis.

Inwiefern ist die Kreisliga heuer aber noch ausgeglichener als letztes Jahr?

Bei Schwaig war es letztes Jahr das Geld, das sieht man heuer ja, wie die die Bezirksliga dominieren. Den FC Moosburg und Taufkirchen als Absteiger kann man nicht einschätzen. Ansonsten wird aber mit Sicherheit die Tagesform entscheiden. Es werden nicht viele Teams abfallen, das wird ein hantiges Jahr für die gesamte Liga.

Am Sonntag gibt es nun das erste Kellerduell gegen Eitting. Warum wird es für Attaching zu den ersten Punkten reichen?

Ich gehe davon aus, dass wir auf einen größeren Kader zurückgreifen können.

Und auf was stellt ihr euch bei Eitting ein?

Insbesondere werden wir auf ihre zwei Neuzugänge aus Holzkirchen aufpassen müssen (Anm. d. Red., Marco Höferth und Christoph Schenk), die machen dort das Spiel. Doch auch die werden bisher noch Verletzte haben, sonst würden sie nicht hinten drinstehen. Wir wollen unser Spiel zu Hause aber aufziehen.