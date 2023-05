BC Attaching: Ein Punkt muss noch her – „Chancenlos“ im Hinspiel gegen den FSV Pfaffenhofen

BCA möchte ein Endspiel beim SV Untermenzing vermeiden

Der BC Attaching braucht noch einen Punkt, um den direkten Klassenerhalt zu fixieren. Der soll schon gegen bereits feststehenden Meister FSV Pfaffenhofen her.

Attaching – Der BC Attaching braucht aus den letzten beiden Partien der Saison einen Punkt, um sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord zu sichern. Diesen will der BCA am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den schon als Meister feststehenden FSV Pfaffenhofen holen, denn sonst droht in einer Woche das ultimative Saisonfinale beim SV Untermenzing. Aufgrund der Konstellation mit dem direkten Duell am letzten Spieltag ist noch nichts entschieden.

BC Attaching war im Hinspiel gegen Pfaffenhofen „chancenlos“

Dafür sorgten die Untermenzinger am vergangenen Wochenende mit ihrem Last-Minute-Ausgleich gegen Schwabing. Durch den Treffer zum 2:2 wahrte der SVU seine Chance auf den direkten Ligaverbleib – und vermieste damit den Attachingern die Party. „Das war natürlich schade. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten feiern dürfen“, sagt BCA-Coach Enes Mehmedovic. Er hält sich aber nicht mit Dingen auf, die er nicht beeinflussen kann. Der Blick geht daher in Richtung FSV Pfaffenhofen.

Der Spitzenreiter steht seit dem vergangenen Spieltag als Aufsteiger fest. Mehmedovic hätte nichts dagegen, wenn die Meisterfeier dem Gegner ein paar Prozentpunkte kostete. „Pfaffenhofen war neben den im Hinspiel mit Regionalliga-Akteuren verstärkten Eichstättern die einzige Mannschaft, gegen die wir wirklich chancenlos waren“, erinnert sich der Trainer an die 0:5-Abreibung. Doch sollte der FSV nicht an seine 100 Prozent herankommen, könnten die Attachinger zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen bleiben.

BC Attaching stellt die beste Defensive der Rückrunde

„Wir sind gut drauf und glauben an uns“, so Mehmedovic. Er kann auf alle Spieler zurückgreifen und muss damit sein funktionierendes Team nicht umbauen. Denn vor allem in der Verteidigung greifen die Automatismen. Attaching stellt mit nur elf Gegentoren in 13 Spielen die beste Defensive der Rückrunde, über die Saison gesehen kassierten nur Kammerberg und Pfaffenhofen weniger Gegentreffer.

Dass der BCA auch die Topteams ärgern kann, hat er in dieser Saison unter anderem mit den beiden Zu-Null-Siegen gegen den Tabellenzweiten Feldmoching bewiesen (2:0 auswärts, 3:0 zu Hause). „Wir haben Pfaffenhofen damit einen Gefallen getan. Vielleicht revanchieren sie sich ja am Sonntag“, witzelte Mehmedovic, der absolut überzeugt ist von seiner Mannschaft. „Wir sind gut drauf und wollen am Sonntag den nötigen Punkt holen.“ VON MORITZ STALTER

