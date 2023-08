FC Aschheim ohne die Contento-Brüder: BC Attaching feiert verdienten Heimsieg

Teilen

Dieser Schuss saß: Attachings Golagetter Didier Nguelefack zieht zur 1:0-Führung ab. Foto: Michalek © Michalek

Der BC Attaching feiert einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den FC Aschheim, der urlaubsbedingt auf alle drei Contentos verzichten musste.

Attaching – Drei Spiele in Folge ist der FC Aschheim ohne Gegentreffer geblieben. Dann kam Didier Nguelefack. Der Torjäger des BC Attaching ließ nach einer Viertelstunde zwei Gegenspieler aussteigen und veredelte die Aktion mit einem Schuss ins Kreuzeck. Ein sehenswerter Treffer, der den Attachingern den Weg zu einem 4:0 (2:0)-Erfolg geebnet hat. Das Ergebnis war überraschend deutlich, aber doch erklärbar.

„Wir haben es erst erfahren, als wir die Aufstellung gesehen haben“

Aschheim reiste ungeschlagen und mit fünf Punkten im Gepäck nach Attaching. Stichwort Reise: Drei wichtige FCA-Spieler fehlten urlaubsbedingt. Alle drei hören auf den Nachnamen Contento – darunter Ex-Profi Diego Contento. „Wir haben es erst erfahren, als wir die Aufstellung gesehen haben“, sagte Enes Mehmedovic, der Trainer der Hausherren. Er selbst ist vorher mit der Zweiten Mannschaft des BCA gegen Zolling II aufgelaufen und hat beim 6:1-Kantersieg selbst eingenetzt. Als Stürmer. „Auf der Position muss ich nicht so viel laufen“, so der 41-Jährige. Von seinen Spielern erwartet er freilich mehr Laufarbeit. Und die enttäuschten ihn nicht.

Attaching führt zur Halbzeit mit 2:0

„Wir haben die Räume eng gemacht, kompakt verschoben und die Zweikämpfe gewonnen. Genau das hatten wir uns vorgenommen“, so der BCA-Coach. In der 15. Minute belohnte Didier Nguelefack sein Team. Attaching war auf Kurs und legte durch Patrick Huljina das 2:0 nach (33.). Die Gäste hatten vor der Halbzeit zwei Chancen, die hatten aber Qualität. Weil Torhüter Hans Gamperl allerdings glänzend parierte, ging es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Gamperl erlebte ruhige 45 Minuten und seine Teamkollegen gaben sich mit den zwei Treffern nicht zufrieden. Fareed Tourey erhöhte in der 82. Minute auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Sehenswerter Treffer zum Abschluss

Ein Highlight hatte die Partie allerdings noch zu bieten: In der Nachspielzeit kam Stephan Fürst nahe der Mittellinie an den Ball und sah, dass FCA-Keeper Pascal Jakob zu weit vor seinem Kasten stand. Er zog ab, der Ball segelte und landete im Tor. Das 4:0 war gleichzeitig der Endstand.

In dieser Höhe war das Ergebnis überraschend, allerdings zeigten die Attachinger eine konzentrierte Leistung und machten in den richtigen Momenten die Tore. Gegen Aschheimer ohne die Contentos. (Moritz Stalter)