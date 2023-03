Erste Halbzeit verpennt: BC Attaching unterliegt beim FC Fatih

Der FC Fatih gewann trotz zwei Zeitstrafen und einer Gelb-Roten Karte. © Jürgen Meyer

Die Bezirksliga-Kicker des BC Attaching und Kunstrasenplätze – das passt irgendwie nicht zusammen. Das Auswärtsspiel beim FC Fatih Ingolstadt hat nicht zu einer Verbesserung dieses komplizierten Verhältnisses beigetragen.

Attaching – Die Attachinger fremdelten mit dem Untergrund und haben nach einer schwachen ersten Hälfte mit 1:2 (0:2) verloren.„Wir haben die ersten 45 Minuten total verschlafen“, sagte BCA-Trainer Enes Mehmedovic. Ob das Warm-up damit zu tun hatte? „Wir mussten uns auf der Tartanbahn neben dem Platz aufwärmen. Das war schon komisch“, so der Coach. Sein Team verpatzte den Start vollkommen und musste nach dem Elfmetertreffer von Ralf Schröder (4.) früh einem Rückstand hinterherlaufen.

Fatih setzte auf lange Bälle auf seine großen Spieler und hielt die Attachinger Defensive damit auf Trab. Ein Missverständnis in der BCA-Verteidigung war der Ausgangspunkt des zweiten Treffers der Ingolstädter durch Mehmet Sin (39.). Die Gäste hatten vor der Halbzeit nur eine gute Offensivaktion, Patrick Huljina versprang der Ball allerdings.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der BCA. Das Spiel kippte nun auf die Seite der Attachinger, die für den Anschlusstreffer allerdings die individuelle Klasse von Didier Nguelefack benötigten. Der Stürmer zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer ins Tor (49.). Der FC Fatih entgegnete mit Härte auf den Anschlusstreffer und kassierte Mitte der zweiten Hälfte seine zweite Zeitstrafe der Partie. Wenig später tauchte Huljina frei vor Fatih-Keeper Marco Ernhofer auf, schloss aber zu unplatziert ab.

Näher kamen die Gäste dem Ausgleich nicht mehr – auch nicht in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Akif Abasikeles nach einem Foulspiel (85.). Das Spiel hatten die Attachinger aber vor der Halbzeitpause verloren. „Die erste Hälfte geht an sie, in der zweiten waren wir besser. Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel“, resümierte Mehmedovic. (stm)